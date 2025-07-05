Процвітала задовго до Імперії інків: які секрети цивілізації Тіванако розкрили вчені (фото)

Задовго до того, як в Андах виникла Імперія інків, тут процвітало таємниче місто. Розташоване на висоті майже 4000 метрів над рівнем моря поблизу озера Тітікака в сучасній Болівії, це стародавнє поселення перетворилося на одне з найвисокогірніших міських центрів в історії людства.

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Приблизно між 500 і 1000 роками н. е. місто розширилося і займало площу понад 6 квадратних кілометрів, проте досі вдалося виявити лише невелику його частину. У період свого розквіту тут могло проживати щонайменше 10 000 мешканців, пише Live Science.

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Хоча жителі не залишили після себе жодних письмових свідчень, а оригінальна назва міста втрачена, політичний і культурний вплив цього місця поширювався на території сучасних Перу, Чилі та Аргентини.

Відоме сьогодні як Тіванако, місто є важливим археологічним пам'ятником і привертає увагу своїми архітектурними особливостями. Маргарет Янг-Санчес, кураторка Денверського художнього музею, описала його як місце, де "масивні земляні кургани з кам'яним облицюванням підносяться над рівниною", з неймовірними кам'яними спорудами та церемоніальними будівлями.

Походження доколумбівської цивілізації

Розвиток Тіванако тісно пов'язаний з його навколишнім середовищем. Хоча вчені досі не можуть відповісти, коли саме заселили вперше стародавнє місто, однак науковці припускають, що це сталося приблизно 4 тисячі років тому.

Саме тоді люди одомашнили тварин, таких як лами та альпаки, і навчилися вирощувати морозостійкі культури, такі як кіноа та коренеплоди. Значним прогресом стало вирощування культур на піднятих грядках — штучно створених ділянок, розділених каналами з водою.Ці інновації сприяли розвитку складніших поселень і дозволило Тіванако перетворитися на регіональний центр

Розкопки храму та інших пам'яток

Дослідники виявили добре організовані квартали, розділені великими глинобитними стінами. Ці квартали включали групи будинків, розташованих навколо внутрішніх двориків і спільних просторів, де, ймовірно, проводилися релігійні або громадські заходи.

У цьому районі також знаходиться Затонулий храм, заповнений кам'яними обличчями і різьбленнями, які, як вважається, зображують міфічних предків, і піраміда Акапана — складена з кам'яних брил ступінчаста семиповерхова піраміда заввишки 18 м. Колись вона символізувала як політичну, так і сакральну владу, а на її вершині знаходиться невелике штучне водоймище-басейн.

Нещодавно виявлена споруда, храм Паласпата, розташований приблизно за 210 кілометрів на південь від міста Фото: José Capriles / Penn State. Creative Commons

Нещодавно виявлена споруда, храм Паласпата, розташований приблизно за 210 кілометрів на південь від міста, датується періодом між 630 і 950 роками н. е. і, ймовірно, слугувала для проведення церемоній.

Команда виявила, що Паласпата розташовувалася на перетині трьох екологічних зон: високогір'я озера Тітікака, рівнин Альтіплано та сільськогосподарських долин Кочабамби, що робило її стратегічним центром як для ритуалів, так і для торгівлі.

Храмовий комплекс має розміри приблизно 125 на 145 метрів і включає 15 прямокутних споруд, що оточують центральний двір. Зображення, зроблені за допомогою дронів, виявили архітектурні особливості, які збігаються з подіями сонячного рівнодення, що вказує на використання храму в сезонних або сільськогосподарських ритуалах.

Храм Каласасайя

Храм Каласасайя або Храм каменів, що стоять, розташований у Болівії на висоті близько 3 850 метрів над рівнем моря і є одним із найвідоміших та найвизначніших релігійних споруд доколумбівська цивілізація Тіванако. У 2000 році його додали у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Сам храм має площу 1,47 гектара (довжина 126 м і ширина 117 м). Більша частина споруди знаходиться нижче від рівня землі. До неї ведуть 6 сходинок, які проходять через головний вхід. Там же знаходяться Ворота Сонця.

Більша частина споруди знаходиться нижче від рівня землі Фото: Getty Images

Однією з центральних особливостей храму є його астрономічна орієнтація. Археологи вважають, що Каласасайя слугував своєрідною обсерваторією: камені на східній і західній стінах були розташовані так, щоб відзначати важливі астрономічні події, такі як сонцестояння і рівнодення.

За допомогою вертикальних стовпів і сонця можна було встановити конкретну дату відповідно до 365-денного календаря з точністю до дня. Це дозволяє дійти висновку, що представники древньої цивілізації мали неймовірні знання з астрономії.

Занепад цивілізації

Храм каменів, що стоять, розташований у Болівії на висоті близько 3 850 метрів над рівнем моря Фото: Вікіпедія

Попри свій феноменальний вплив, Тіванако занепало близько 1000 року н. е., зникнувши разом із культурою Уарі в сусідньому Перу. Через цей збіг дослідники припустили, що саме екологічні фактори і зміна довкілля спричинили занепад двох цивілізацій.

А втім, спадщина Тіванако пустила глибоке коріння. Місцеве населення продовжувало шанувати місто як священне місце, а пізніше інки вважали його місцем народження всього людства та звели свої доми поруч з руїнами.

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