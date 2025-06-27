Старіший за цивілізацію інків: археологи виявили невідомий храм у Болівії (фото)

Археологи виявили залишки древнього храму в болівійських Андах, що пролило нове світло на минуле Тіуанако. Споруду, розташовану поблизу Караколло, дослідили за допомогою сучасних методів візуалізації.

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Ця знахідка допомагає експертам краще зрозуміти, як цивілізація Тіуанако функціонувала на величезних і різноманітних екологічних територіях понад 1000 років тому, пише Arkeonews.

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Дослідження, проведене командами з Пенсильванського державного університету, Болівійського університету Гранади та Вільного університету Брюсселя, було зосереджено на місці під назвою Паласпата.

За словами провідного дослідника доктора Хосе Капрілеса, Паласпата розкриває багато про соціальну та релігійну складність Тіуанако.

"Це суспільство занепало близько 1000 року н. е. і вже було в руїнах на момент приходу до влади інків, — сказав Капрілес. — Але на піку свого розвитку Тіванаку мав високоорганізовану соціальну та політичну структуру, що видно з його монументальної архітектури".

Храмовий комплекс має розміри приблизно 125 на 145 метрів і включає 15 прямокутних споруд Фото: José Capriles / Penn State

Команда виявила, що Паласпата розташовувалася на перетині трьох екологічних зон: високогір'я озера Тітікака, рівнин Альтіплано та сільськогосподарських долин Кочабамби, що робило її стратегічним центром як для ритуалів, так і для торгівлі.

Храмовий комплекс має розміри приблизно 125 на 145 метрів і включає 15 прямокутних споруд, що оточують центральний двір. Зображення, зроблені за допомогою дронів, виявили архітектурні особливості, які збігаються з подіями сонячного рівнодення, що вказує на використання храму в сезонних або сільськогосподарських ритуалах.

Серед предметів, знайдених на місці, є керамічні чашки керу, які використовувалися для вживання чічі, церемоніального напою на основі кукурудзи. Оскільки кукурудза не росте в природних умовах на такій висоті, її наявність свідчить про торгівлю з низовими долинами.

Капрілес зазначив, що релігія часто слугувала основою для економічних і політичних взаємодій між різними групами, пов'язаними з впливом Тіуанако.

Відкриття Паласпати викликало інтерес не тільки в академічних колах. Місцеві чиновники, включаючи мера Караколло Хусто Вентуру Гуарайо, відзначили культурну важливість цього місця та необхідність його захисту.

Зараз влада співпрацює з дослідниками, щоб вжити заходів щодо збереження та оцінити можливості розвитку туризму, що поважають спадщину регіону. Проєкт отримав підтримку Національного наукового фонду США, що підтвердило його значення для розуміння історії Анд.

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Ця знахідка сприяє формуванню уявлення про цивілізацію Тіуанако як про велике і взаємопов'язане суспільство, вплив якого поширювався за межі центральної столиці завдяки мережам ритуалів, торгівлі та спільних вірувань.

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