Розкриють секрети цілих народів: вчені наблизилися до розгадки значень кіпу (фото)

Сотні років тому в деяких регіонах Південної Америки для запису інформації використовували систему вузликів з кольорових шнурів — кіпу. Нові дані свідчать про те, що їх використовували не тільки в адміністративних цілях, але й для відстеження змін навколишнього середовища.

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У високогірному селі Санта-Леонор-де-Джукул у Перу команда під керівництвом експерта з кіпу Івана Гецці вивчила колекцію з 97 стародавніх кіпу, збережених місцевими жителями, пише Live Science.

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За словами місцевого фахівця з ритуалів Дона Леніна Маргаріто, ці шнури документують церемоніальні жертвоприношення в священних місцях регіону.

Замість того, щоб покладатися виключно на традиційні вузли, кіпу з Джукула передають інформацію за допомогою різноманітних китиць і символічних елементів, таких як маленькі рожеві мішечки, наповнені листям коки і тютюном, які використовуються для позначення духовних дій.

Кожна китиця має конкретне значення Фото: Sabine Hyland, CC BY

Кожна китиця має конкретне значення. Наприклад, м'яка бежева китиця, виготовлена з хутра хвоста лами, символізує жертвопринесення на озері Пача-коча, пов'язане з дощами.

Більша кількість таких китиць у певному році може вказувати на період посухи, коли селяни зверталися до богів за допомогою, щоб вони послали дощ.

Ці записи, які колись були виставлені на загальний огляд, дозволяли старійшинам інтерпретувати минулі кліматичні тенденції — практика, яку повторюють сучасні кліматологи.

Недавні дослідження також мають на меті визначити точні радіовуглецеві дати для цих кіпу, що потенційно може створити місцеву кліматичну хронологію, засновану на традиціях корінних народів.

Збереження цих артефактів зараз є пріоритетом, оскільки вони зазнають загрози від шкідників і гниття. Британський музей надав фінансування для їх збереження та публічної експозиції.

Оскільки лише кілька андських сіл досі зберігають кіпу предків, дослідники поспішають розшифрувати повне значення цієї системи.

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Поточні дослідження показують, що кольори та розташування китиць можуть розкривати не тільки числові дані, а й тематичний зміст кожного кіпу.

Це відкриття може стати проривом у тлумаченні системи комунікації інків, даючи рідкісний погляд на те, як стародавні спільноти стежили за своїм середовищем і реагували на нього.

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