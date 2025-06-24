Археологи розкопали таємний хід у Хорватії: куди він веде (фото)

У Спліті, Хорватія, археологи виявили підземний прохід часів Стародавнього Риму. Відкриття відбулося під час планових реставраційних робіт поблизу палацу Діоклетіана і дає нове уявлення про планування та повсякденне життя імперського міста.

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Під час ремонту вулиці Хрвойєва археологи виявили запечатаний підземний прохід, який був похований протягом понад 500 років, пише Arkeonews.

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Коридор, який, як вважають, був частиною римського маршруту охорони, колись з'єднував вулицю безпосередньо зі підвалами палацу Діоклетіана.

Експерти, серед яких Весна Буліч Бакетич із Міського музею Спліта, підтвердили, що цей маршрут залишався недоторканим з часів османського вторгнення в Далмацію. "За часів імператора Діоклетіана це місце було сповнене руху та життя", — розповіла Бакетич.

Археологи виявили тунель, інтегрований у східну стіну палацу Фото: HRT/Screenshot

Спочатку дослідники шукали залишки вежі XVII століття, зруйнованої під час османських вторгнень. Натомість вони виявили тунель, інтегрований у східну стіну палацу. За словами провідного археолога Небойші Цінгелі, прохід, можливо, колись вів від нижніх рівнів палацу до верхніх покоїв імператора.

У пізніші століття ці верхні секції, як повідомляється, були перетворені на сад єпископа. Ця знахідка підтримує поточні реставраційні роботи, спрямовані на збереження старовинної архітектури палацу та дослідження менш відомих частин історії Спліта.

Раніше палац Діоклетіана мав лише один вхід і вихід до своїх підвалів. З відкриттям цього другого маршруту не тільки покращився доступ для відвідувачів, але й стало можливим більш всебічне ознайомлення з римським Сплітом.

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Ясна Єрков, голова Департаменту старовинного міста та культурної спадщини, наголосила важливість постійних розкопок, зазначивши, що "кожен камінь, кожна стіна" все ще можуть принести сюрпризи.

Відреставрований коридор є новим компонентом археологічної ідентичності міста і нагадуванням про те, скільки історії залишається під поверхнею.

Раніше Фокус писав про скарб вартістю 17 мільярдів доларів. Дослідники виявили його, але дістати не можуть.

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