Археологи раскопали тайный ход в Хорватии: куда он ведет (фото)

В Сплите, Хорватия, археологи обнаружили подземный проход времен Древнего Рима. Открытие произошло во время плановых реставрационных работ вблизи дворца Диоклетиана и дает новое представление о планировании и повседневной жизни имперского города.

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Во время ремонта улицы Хрвойева археологи обнаружили запечатанный подземный проход, который был похоронен в течение более 500 лет, пишет Arkeonews.

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Коридор, который, как полагают, был частью римского маршрута охраны, когда-то соединял улицу непосредственно с подвалами дворца Диоклетиана.

Эксперты, среди которых Весна Булич Бакетич из Городского музея Сплита, подтвердили, что этот маршрут оставался нетронутым со времен османского вторжения в Далмацию. "Во времена императора Диоклетиана это место было полно движения и жизни", — рассказала Бакетич.

Археологи обнаружили тоннель, интегрированный в восточную стену дворца Фото: HRT/Screenshot

Сначала исследователи искали остатки башни XVII века, разрушенной во время османских вторжений. Вместо этого они обнаружили тоннель, интегрированный в восточную стену дворца. По словам ведущего археолога Небойши Цингели, проход, возможно, когда-то вел от нижних уровней дворца к верхним покоям императора.

В более поздние века эти верхние секции, как сообщается, были превращены в сад епископа. Эта находка поддерживает текущие реставрационные работы, направленные на сохранение старинной архитектуры дворца и исследования менее известных частей истории Сплита.

Ранее дворец Диоклетиана имел только один вход и выход в свои подвалы. С открытием этого второго маршрута не только улучшился доступ для посетителей, но и стало возможным более всестороннее ознакомление с римским Сплитом.

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Ясна Ерков, глава Департамента старинного города и культурного наследия, подчеркнула важность постоянных раскопок, отметив, что "каждый камень, каждая стена" все еще могут принести сюрпризы.

Отреставрированный коридор является новым компонентом археологической идентичности города и напоминанием о том, сколько истории остается под поверхностью.

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