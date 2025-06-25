Раскроют секреты целых народов: ученые приблизились к разгадке значений кипу (фото)

Сотни лет назад в некоторых регионах Южной Америки для записи информации использовали систему узелков из цветных шнуров — кипу. Новые данные свидетельствуют о том, что их использовали не только в административных целях, но и для отслеживания изменений окружающей среды.

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В высокогорной деревне Санта-Леонор-де-Джукул в Перу команда под руководством эксперта по кипу Ивана Гецци изучила коллекцию из 97 древних кипу, сохраненных местными жителями, пишет Live Science.

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По словам местного специалиста по ритуалам Дона Ленина Маргарито, эти шнуры документируют церемониальные жертвоприношения в священных местах региона.

Вместо того, чтобы полагаться исключительно на традиционные узлы, кипу из Джукула передают информацию с помощью разнообразных кистей и символических элементов, таких как маленькие розовые мешочки, наполненные листьями коки и табаком, которые используются для обозначения духовных действий.

Каждая кисть имеет конкретное значение Фото: Sabine Hyland, CC BY

Каждая кисть имеет конкретное значение. Например, мягкая бежевая кисть, изготовленная из меха хвоста ламы, символизирует жертвоприношение на озере Пача-коча, связанное с дождями.

Большее количество таких кистей в определенном году может указывать на период засухи, когда крестьяне обращались к богам за помощью, чтобы они послали дождь.

Эти записи, которые когда-то были выставлены на всеобщее обозрение, позволяли старейшинам интерпретировать прошлые климатические тенденции — практика, которую повторяют современные климатологи.

Недавние исследования также имеют целью определить точные радиоуглеродные даты для этих кипу, что потенциально может создать местную климатическую хронологию, основанную на традициях коренных народов.

Сохранение этих артефактов сейчас является приоритетом, поскольку они подвергаются угрозе от вредителей и гниения. Британский музей предоставил финансирование для их сохранения и публичной экспозиции.

Поскольку лишь несколько андских деревень до сих пор хранят кипу предков, исследователи спешат расшифровать полное значение этой системы.

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Текущие исследования показывают, что цвета и расположение кистей могут раскрывать не только числовые данные, но и тематическое содержание каждого кипа.

Это открытие может стать прорывом в толковании системы коммуникации инков, давая редкий взгляд на то, как древние сообщества следили за своей средой и реагировали на нее.

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