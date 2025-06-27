Старее цивилизации инков: археологи обнаружили неизвестный храм в Боливии (фото)

Археологи обнаружили остатки древнего храма в боливийских Андах, что пролило новый свет на прошлое Тиуанако. Сооружение, расположенное вблизи Караколло, исследовали с помощью современных методов визуализации.

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Эта находка помогает экспертам лучше понять, как цивилизация Тиуанако функционировала на огромных и разнообразных экологических территориях более 1000 лет назад, пишет Arkeonews.

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Исследование, проведенное командами из Пенсильванского государственного университета, Боливийского университета Гранады и Свободного университета Брюсселя, было сосредоточено на месте под названием Паласпата.

По словам ведущего исследователя доктора Хосе Каприлеса, Паласпата раскрывает многое о социальной и религиозной сложности Тиуанако.

"Это общество пришло в упадок около 1000 года н. э. и уже было в руинах на момент прихода к власти инков, — сказал Каприлес, — Но на пике своего развития Тиванаку имел высокоорганизованную социальную и политическую структуру, что видно из его монументальной архитектуры".

Храмовый комплекс имеет размеры примерно 125 на 145 метров и включает 15 прямоугольных сооружений Фото: José Capriles / Penn State

Команда обнаружила, что Паласпата располагалась на пересечении трех экологических зон: высокогорья озера Титикака, равнин Альтиплано и сельскохозяйственных долин Кочабамбы, что делало ее стратегическим центром как для ритуалов, так и для торговли.

Храмовый комплекс имеет размеры примерно 125 на 145 метров и включает 15 прямоугольных сооружений, окружающих центральный двор. Изображения, сделанные с помощью дронов, выявили архитектурные особенности, которые совпадают с событиями солнечного равноденствия, что указывает на использование храма в сезонных или сельскохозяйственных ритуалах.

Среди предметов, найденных на месте, есть керамические чашки керу, которые использовались для употребления чичи, церемониального напитка на основе кукурузы. Поскольку кукуруза не растет в естественных условиях на такой высоте, ее наличие свидетельствует о торговле с низовыми долинами.

Каприлес отметил, что религия часто служила основой для экономических и политических взаимодействий между различными группами, связанными с влиянием Тиуанако.

Открытие Паласпаты вызвало интерес не только в академических кругах. Местные чиновники, включая мэра Караколло Хусто Вентуру Гуарайо, отметили культурную важность этого места и необходимость его защиты.

Сейчас власти сотрудничают с исследователями, чтобы принять меры по сохранению и оценить возможности развития туризма, уважающие наследие региона. Проект получил поддержку Национального научного фонда США, что подтвердило его значение для понимания истории Анд.

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Эта находка способствует формированию представления о цивилизации Тиуанако как о большом и взаимосвязанном обществе, влияние которого распространялось за пределы центральной столицы благодаря сетям ритуалов, торговли и общих верований.

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