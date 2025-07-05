Процветала задолго до Империи инков: какие секреты цивилизации Тиванако раскрыли ученые (фото)

Задолго до того, как в Андах возникла Империя инков, здесь процветал таинственный город. Расположенный на высоте почти 4000 метров над уровнем моря вблизи озера Титикака в современной Боливии, это древнее поселение превратилось в один из самых высокогорных городских центров в истории человечества.

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Примерно между 500 и 1000 годами н. э. город расширился и занимал площадь более 6 квадратных километров, однако до сих пор удалось обнаружить лишь небольшую его часть. В период своего расцвета здесь могло проживать не менее 10 000 жителей, пишет Live Science.

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Хотя жители не оставили после себя никаких письменных свидетельств, а оригинальное название города утрачено, политическое и культурное влияние этого места распространялось на территории современных Перу, Чили и Аргентины.

Известный сегодня как Тиванако, город является важным археологическим памятником и привлекает внимание своими архитектурными особенностями. Маргарет Янг-Санчес, куратор Денверского художественного музея, описала его как место, где "массивные земляные курганы с каменной облицовкой возвышаются над равниной", с невероятными каменными сооружениями и церемониальными зданиями.

Происхождение доколумбовой цивилизации

Развитие Тиванако тесно связано с его окружающей средой. Хотя ученые до сих пор не могут ответить, когда именно заселили впервые древний город, однако ученые предполагают, что это произошло примерно 4 тысячи лет назад.

Именно тогда люди одомашнили животных, таких как ламы и альпаки, и научились выращивать морозостойкие культуры, такие как киноа и корнеплоды. Значительным прогрессом стало выращивание культур на поднятых грядках — искусственно созданных участков, разделенных каналами с водой. Эти инновации способствовали развитию более сложных поселений и позволило Тиванако превратиться в региональный центр

Раскопки храма и других памятников

Исследователи обнаружили хорошо организованные кварталы, разделенные большими глинобитными стенами. Эти кварталы включали группы домов, расположенных вокруг внутренних двориков и общих пространств, где, вероятно, проводились религиозные или общественные мероприятия.

В этом районе также находится Затонувший храм, заполненный каменными лицами и резьбой, которые, как считается, изображают мифических предков, и пирамида Акапана — сложенная из каменных глыб ступенчатая семиэтажная пирамида высотой 18 м. Когда-то она символизировала как политическую, так и сакральную власть, а на ее вершине находится небольшой искусственный водоем-бассейн.

Недавно обнаруженное сооружение, храм Паласпата, расположенный примерно в 210 километрах к югу от города Фото: José Capriles / Penn State. Creative Commons

Недавно обнаруженное сооружение, храм Паласпата, расположенный примерно в 210 километрах к югу от города, датируется периодом между 630 и 950 годами н. э. и, вероятно, служил для проведения церемоний.

Команда обнаружила, что Паласпата располагалась на пересечении трех экологических зон: высокогорья озера Титикака, равнин Альтиплано и сельскохозяйственных долин Кочабамбы, что делало ее стратегическим центром как для ритуалов, так и для торговли.

Храмовый комплекс имеет размеры примерно 125 на 145 метров и включает 15 прямоугольных сооружений, окружающих центральный двор. Изображения, сделанные с помощью дронов, выявили архитектурные особенности, которые совпадают с событиями солнечного равноденствия, что указывает на использование храма в сезонных или сельскохозяйственных ритуалах.

Храм Каласасайя

Храм Каласасайя или Храм стоящих камней расположен в Боливии на высоте около 3 850 метров над уровнем моря и является одним из самых известных и самых значительных религиозных сооружений доколумбская цивилизация Тиванако. В 2000 году он был добавлен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сам храм имеет площадь 1,47 гектара (длина 126 м и ширина 117 м). Большая часть сооружения находится ниже уровня земли. К ней ведут 6 ступенек, которые проходят через главный вход. Там же находятся Врата Солнца.

Большая часть сооружения находится ниже уровня земли Фото: Getty Images

Одной из центральных особенностей храма является его астрономическая ориентация. Археологи считают, что Каласасайя служил своеобразной обсерваторией: камни на восточной и западной стенах были расположены так, чтобы отмечать важные астрономические события, такие как солнцестояния и равноденствия.

С помощью вертикальных столбов и солнца можно было установить конкретную дату в соответствии с 365-дневным календарем с точностью до дня. Это позволяет сделать вывод, что представители древней цивилизации имели невероятные знания по астрономии.

Упадок цивилизации

Храм стоящих камней расположен в Боливии на высоте около 3 850 метров над уровнем моря Фото: Википедия

Несмотря на свое феноменальное влияние, Тиванако пришло в упадок около 1000 года н. э., исчезнув вместе с культурой Уари в соседнем Перу. Из-за этого совпадения исследователи предположили, что именно экологические факторы и изменение окружающей среды вызвали упадок двух цивилизаций.

А впрочем, наследие Тиванако пустило глубокие корни. Местное население продолжало почитать город как священное место, а позже инки считали его местом рождения всего человечества и возвели свои дома рядом с руинами.

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