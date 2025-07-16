Бурхлива історія Міста королев: археологи розкопали невідомі деталі минулого Веспрема (фото)

Дослідники, які вивчали історичний Замковий район Веспрема, Угорщина, виявили нові докази військового минулого регіону та його ролі у формуванні угорської ідентичності, особливо в середньовічний та ранньомодерний періоди.

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Проєкт, очолюваний Національним археологічним інститутом у партнерстві з Угорським національним музеєм та його Центральною бібліотекою, був зосереджений на Замковій горі, де після періоду міграцій та угорського завоювання Карпатського басейну було збудовано кам'яну фортецю, пише Heritage Daily.

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Це місце відіграло значну роль у ключових конфліктах, зокрема вирішальній битві, яка призвела до християнізації Угорщини.

Веспрем, тісно пов'язаний з королевою Гізелою, дружиною короля Стефана I, згодом став церемоніальним містом для коронації угорських королев, за що отримав назву "Місто королев".

Дослідники виявили залишки середньовічних і ранньомодерних оборонних систем Фото: NRI

За словами дослідників проєкту, розкопки виявили залишки середньовічних і ранньомодерних оборонних систем, що розкриває еволюцію військової функції цього місця.

Серед ключових відкриттів — фундаменти оборонних споруд XII-XIII століть та фрагменти оригінальної кам'яної стіни у дворі Піаристської гімназії.

Ці елементи підтверджують гіпотезу, що на початку XIV століття фортеця вже була оточена захисною кам'яною стіною, яку пізніше доповнили дерев'яними та земляними валами.

Ці доповнення, ймовірно, слугували артилерійськими платформами під час турецьких облог у XVI столітті. Також знайдено додаткові споруди, зокрема п'ятикутний бастіон XVII століття та два шари замкових стін у дворі будинку каноніка, побудовані в різні періоди.

Дослідники вважають, що пізніша стіна була побудована спеціально для того, щоб витримувати артилерійський вогонь.

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Це дослідження дає глибше розуміння того, як фортифікаційні споруди Веспрема еволюціонували у відповідь на мінливі загрози, ілюструючи стратегічне значення міста впродовж століть конфліктів.

Ці знахідки не тільки розширюють історичні знання, але й свідчать про важливість Веспрема як ключового місця в королівській та військовій історії Угорщини.

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