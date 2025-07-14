Вказує на щось важливе: археологи продовжують досліджувати мозаїку з незаконних розкопок (фото)
Нещодавнє відкриття на півночі Туреччини викликало інтерес до стародавнього поселення Зіле, району в провінції Токат. Під час незаконних розкопок виявили римську мозаїку, яка свідчить про важливість цього місця.
Археолог Халіс Алічі з Музею історії турецько-ісламської науки Ягібасан Мадраса зазначив, що мозаїки такого стилю та колірної гами — зеленого, жовтого, синього та білого — зазвичай пов'язані з римською громадською архітектурою, пише Arkeonews.
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Алічі пояснив: "Ми зазвичай зустрічаємо мозаїки такого типу в римських громадських будівлях — військових рекрутингових центрах, медичних закладах, ринках або місцях зустрічей".
Написи на мозаїці, які посилаються на "достаток, процвітання, мир і благополуччя", підтверджують інтерпретацію, що споруда колись належала комунальній або громадській споруді. Виходячи зі стилістичних елементів, мозаїка, ймовірно, датується приблизно 400 роками до н. е.
Мозаїки в римській архітектурі часто мали не лише декоративне значення. Вчені припускають, що таке мистецтво передавало громадянські ідеали та суспільну ідентичність.
У цьому випадку слова, викарбувані на плитках, відображають цінності, які пропагувалися в усій Римській імперії, натякаючи на те, що Зіле, можливо, слугувало регіональним адміністративним або військовим центром.
Попередні знахідки в таких районах, як Хорозтепе і Машат-Хейюк, вже вказували на довгу історію цього району, але ця мозаїка є прямим свідченням римського громадянського життя в регіоні.
Швидке втручання місцевої влади допомогло зберегти мозаїку, яка зараз знаходиться під захисним покриттям, а плани офіційних розкопок і консервації знаходяться в стадії розробки.Важливо
Мешканці та захисники культури сподіваються, що належні заходи з консервації дозволять виставити мозаїку та інтегрувати її в місцеві туристичні ініціативи.
Завдяки яскравому дизайну та символічному значенню, цей артефакт має потенціал стати центром уваги у просуванні римського минулого Зіле та стимулюванні культурного туризму в провінції Токат.
Раніше Фокус писав про невідомі раніше гробниці епохи Птолемеїв. На саркофазі, висотою понад два метри, зображено обличчя високопоставленого чиновника.
А також ми розповідали про грецьке судно IV століття до н. е. Дослідники зазначають, що корабель пов'язаний із ранніми грецькими поселеннями в цьому районі, що дає важливе уявлення про життя і торгівлю в ту епоху.