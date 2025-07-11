Знайшли втрачене середньовічне місто: археологи розповіли про нове відкриття (фото)

Під норвезьким містом Хамар археологи виявили залишки давно втраченого середньовічного поселення. Знахідки, зроблені під час недавніх розкопок, допомагають з'ясувати, коли місто могло бути засноване, та підтверджують попередні геофізичні дані.

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Відкриття зробили експерти з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини (NIKU), які розкопали частини дерев'яної споруди, яка, як вважається, датується серединою XI століття нашої ери, пише Heritage Daily.

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За словами Моніки Крістіансен з NIKU, "хоча ми бачимо лише невелику частину будівлі в цій маленькій канаві, це важлива частина загальної картини, яку ми бачимо в даних георадара".

Відкриття зробили експерти з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини Фото: Monica Kristiansen, NIKU

Серед залишків археологи знайшли дерев'яні підлогові дошки, стінові колоди та бруківка, всі вони були поховані всього в 70 сантиметрах під поверхнею.

Ці елементи узгоджуються з даними радара, зібраними в 2023–2024 роках, які вказували на будівлі, провулки та те, що, судячи з усього, було житловими приміщеннями під землею.

Розкопана дерев'яна споруда має дві кімнати і, судячи з усього, була побудована в кілька етапів, що підтверджує теорії про поступовий розвиток цього місця.

Експерти вважають, що це може відображати походження міста наприкінці епохи вікінгів, періоду, який ознаменувався поширенням християнства в Норвегії. Очікується, що аналіз залишків будівель дозволить уточнити датування та ще раз підтвердити історичне значення цього місця.

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Ці розкопки не тільки надають цінні фізичні докази раннього міського розвитку в Норвегії, але й сприяють розумінню того, як формувалися і розвивалися середньовічні міста в Скандинавії.

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