Нашли утраченный средневековый город: археологи рассказали о новом открытии (фото)

Под норвежским городом Хамар археологи обнаружили остатки давно утраченного средневекового поселения. Находки, сделанные во время недавних раскопок, помогают выяснить, когда город мог быть основан, и подтверждают предыдущие геофизические данные.

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Открытие сделали эксперты из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU), которые раскопали части деревянного сооружения, которое, как считается, датируется серединой XI века нашей эры, пишет Heritage Daily.

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По словам Моники Кристиансен из NIKU, "хотя мы видим лишь небольшую часть здания в этой маленькой канаве, это важная часть общей картины, которую мы видим в данных георадара".

Открытие сделали эксперты из Норвежского института исследований культурного наследия Фото: Monica Kristiansen, NIKU

Среди остатков археологи нашли деревянные половые доски, стеновые бревна и брусчатка, все они были похоронены всего в 70 сантиметрах под поверхностью.

Эти элементы согласуются с данными радара, собранными в 2023-2024 годах, которые указывали на здания, переулки и то, что, судя по всему, было жилыми помещениями под землей.

Раскопанная деревянная постройка имеет две комнаты и, судя по всему, была построена в несколько этапов, что подтверждает теории о постепенном развитии этого места.

Эксперты считают, что это может отражать происхождение города в конце эпохи викингов, периода, который ознаменовался распространением христианства в Норвегии. Ожидается, что анализ остатков зданий позволит уточнить датировку и еще раз подтвердить историческое значение этого места.

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Эти раскопки не только предоставляют ценные физические доказательства раннего городского развития в Норвегии, но и способствуют пониманию того, как формировались и развивались средневековые города в Скандинавии.

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