Последний хеттский памятник: 3000-летний рельеф оказался в опасности (фото)

Высеченный в скале более 3000 лет назад на западе Турции, памятник древней Хеттской империи остался единственным, сохранившимся до наших дней. Этот рельеф оказался в опасности из-за повреждений, и эксперты опасаются его необратимого разрушения.

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Этот древний рельеф, известный как скальный памятник Карабель, приписывают королю Таркаснави из Миры, вассального государства хеттов. На памятнике изображена фигура воина, вооруженного копьем и луком, а также лувийские иероглифы, пишет Arkeonews.

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Эти надписи помогли ученым точно определить местоположение древнего королевства Мира и предоставили важную информацию о влиянии хеттов в западной Анатолии. По мнению ученых, в частности Дж. Дэвида Хокинса, расшифровка текста стала важной вехой в понимании политической истории региона.

На памятнике изображена фигура воина, вооруженного копьем и луком, а также лувийские иероглифы Фото: Public Domain

Первоначально этот памятник был частью большей экспозиции, которая включала несколько резьб и надписей (обозначенных как Карабель А, Б, С1 и С2). Рельеф является одним из трех известных хеттских памятников такого типа — оба другие были потеряны из-за современных проектов развития, оставив Карабель единственным сохранившимся примером в его первоначальном виде.

В 2019 году памятник был серьезно поврежден вандалами, предположительно, охотниками за сокровищами. Повреждения кислотой, следы от сверления и обвал лестницы еще больше угрожают этому месту.

Несмотря на международные усилия Турции по возвращению артефактов из-за рубежа, такие объекты культурного наследия, как рельеф Карабель, продолжают страдать от отсутствия защиты на месте.

Установка оборудования для наблюдения, ремонт инфраструктуры и проведение аварийных консервационных работ — среди мероприятий, рекомендованных специалистами по охране памятников. Также, по мнению ученых, не менее важным является повышение осведомленности общественности с помощью экскурсий и образовательных программ.

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Этот памятник остается одним из немногих физических связей с присутствием хеттов в западной Анатолии. Как исторический артефакт и потенциальный образовательный ресурс, его ценность неоценима. Сохранение рельефа означает сохранение важной страницы древней истории Анатолии для будущих поколений.

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