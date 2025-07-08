В исключительном состоянии: археологи раскопали мозаику в древнем городе Дара (фото)

Во время раскопок на юго-востоке Турции археологи обнаружили прекрасно сохранившийся мозаичный пол, которому 1500 лет. Открытие удалось сделать в древнем городе Дара.

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Расположенный примерно в 30 километрах от центра города Мардин, Дара основывала Восточная Римская империя как укрепленный город для защиты восточных границ от Сасанидской империи, пишет Arkeonews.

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По словам Айхана Гёка, местного директора по вопросам культуры и туризма, раскопки на этом месте продолжаются уже почти четыре десятилетия. Он отметил, что в последнее время усилия были активизированы в рамках проекта Министерства культуры и туризма "Наследие для будущего".

Мозаику, украшенную геометрическими волнистыми и ромбовидными узорами, нашли в жилом доме Фото: АА

Мозаику, украшенную геометрическими волнистыми и ромбовидными узорами, нашли в жилом доме рядом с агорой, где археологи уже обнаружили магазины, мастерские и римскую систему питьевого водоснабжения.

"Эта недавно обнаруженная мозаика является особенно интересной, поскольку она свидетельствует о древней реставрации и сохранилась в течение около 1500 лет", — сказал Гёк.

Дара известна своими разнообразными историческими функциями, служила военной базой, торговым центром и религиозным центром. Главный археолог Деврим Хасан Ментеше отметил, что район агоры издавна ассоциируется со сложными мозаиками, хотя в таком полном состоянии их найдено немного.

На основе монет, обнаруженных на месте раскопок, считается, что мозаика датируется временем правления императора Юстиниана I (525-575 гг. н. э.). Ментеше отметил, что город мог вместить около 25 000 солдат, а также был местом религиозных паломничеств.

Работы в Даре продолжаются и команды археологов продолжают раскапывать новые объекты, такие как огромный некрополь, городские стены и древнюю систему водоснабжения.

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Ожидается, что недавно обнаруженная мозаика повысит интерес как среди ученых, так и среди туристов, укрепив статус этого места как основы культурного наследия Турции.

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