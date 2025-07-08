У винятковому стані: археологи розкопали мозаїку в стародавньому місті Дара (фото)

Під час розкопок на південному сході Туреччини археологи виявили чудово збережену мозаїчну підлогу, якій 1500 років. Відкриття вдалося зробити в стародавньому місті Дара.

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Розташоване приблизно за 30 кілометрів від центру міста Мардін, Дара засновувала Східна Римська імперія як укріплене місто для захисту східних кордонів від Сасанідської імперії, пише Arkeonews.

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За словами Айхана Гьока, місцевого директора з питань культури та туризму, розкопки на цьому місці тривають вже майже чотири десятиліття. Він зазначив, що останнім часом зусилля були активізовані в межах проєкту Міністерства культури та туризму "Спадщина для майбутнього".

Мозаїку, прикрашену геометричними хвилястими та ромбоподібними візерунками, знайшли в житловому будинку Фото: AA

Мозаїку, прикрашену геометричними хвилястими та ромбоподібними візерунками, знайшли в житловому будинку поруч з агорою, де археологи вже виявили магазини, майстерні та римську систему питного водопостачання.

"Ця нещодавно виявлена мозаїка є особливо цікавою, оскільки вона свідчить про стародавню реставрацію і збереглася протягом близько 1500 років", — сказав Гьок.

Дара відома своїми різноманітними історичними функціями, слугувала військовою базою, торговим центром і релігійним центром. Головний археолог Деврім Хасан Ментеше зазначив, що район агори здавна асоціюється зі складними мозаїками, хоча в такому повному стані їх знайдено небагато.

На основі монет, виявлених на місці розкопок, вважається, що мозаїка датується часом правління імператора Юстиніана I (525–575 рр. н. е.). Ментеше зазначив, що місто могло вмістити близько 25 000 солдатів, а також було місцем релігійних паломництв.

Роботи в Дарі тривають і команди археологів продовжують розкопувати нові об'єкти, такі як величезний некрополь, міські стіни та стародавню систему водопостачання.

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Очікується, що нещодавно виявлена мозаїка підвищить інтерес як серед вчених, так і серед туристів, зміцнивши статус цього місця як основи культурної спадщини Туреччини.

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