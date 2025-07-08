Про неї ніхто не знав: в Туреччині знайшли приховану гробницю побічників Ісуса з царської родини

Усередині замку Урфа археологи виявили висічену в скелі гробницю — першу таку знахідку в цій частині стародавньої споруди. Ця пам'ятка може бути пов'язана з царським родом стародавньої держави Осроена.

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Розкопки, очолювані професором Гульріз Козбе та її командою, привертають увагу до багатошарової історії міста Шанлиурфа, яке зазнало впливу римської, візантійської, ісламської та османської культур, пише Arkeonews.

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За словами Козбе, гробниця має запечатаний круглий кам'яний вхід і сирійський напис, що свідчить про те, що вона могла належати представнику еліти.

"Якщо ця гробниця дійсно належить королівській родині Абгара, вона може датуватися ще III століттям", — сказала Козбе, хоча вона застерегла, що тільки подальший аналіз інтер'єру може підтвердити цю теорію.

Фото: AA

Держава Осроена або Едеське царство, розташоване в центрі сучасного Шанлиурфа, відігравала ключову роль у геополітиці регіону між II століттям до н. е. і III століттям н. е.

Спочатку пов'язане з Парфянською імперією, Осроена пізніше потрапила під вплив Риму. У 114 році н. е. вона стала васалом Риму, а до 214 року н. е. повністю поглинута імперією.

Одним з найвизначніших внесків Осроенм в історію було раннє прийняття християнства. Правляча родина Абгар часто згадується в апокрифічних християнських текстах і вважається засновницею сирійського християнства, традиції, яка протягом століть формувала регіональну культуру та релігію.

Хоча подібні типи поховань знаходили в інших місцях регіону, це перша така гробниця, виявлена в межах внутрішньої території замку Урфа. Експерти вважають, що більше підказок — включаючи написи, артефакти або мозаїки — можуть надати остаточні докази про того, хто похований всередині.

"Якщо ця гробниця дійсно належить члену царської родини Осроена, це може змінити наше розуміння переходу регіону від язичництва до християнства", — додала Козбе. Наступний етап розкопок має на меті відкрити запечатану камеру та детальніше дослідити її вміст.

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Ця знахідка дає рідкісну можливість дослідити, як ранні християнські династії на Близькому Сході зберігали свою спадщину та поєднували культурні впливи навколишніх імперій.

У міру просування досліджень це може заповнити значну прогалину в розумінні духовної та політичної еволюції Шанлиурфа.

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