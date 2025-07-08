О нем никто не знал: в Турции нашли скрытую гробницу сторонников Иисуса из царской семьи

Внутри замка Урфа археологи обнаружили высеченную в скале гробницу — первую такую находку в этой части древнего сооружения. Этот памятник может быть связан с царским родом древнего государства Осроена.

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Раскопки, возглавляемые профессором Гульриз Козбе и ее командой, привлекают внимание к многослойной истории города Шанлиурфа, который подвергся влиянию римской, византийской, исламской и османской культур, пишет Arkeonews.

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По словам Козбе, гробница имеет запечатанный круглый каменный вход и сирийскую надпись, что свидетельствует о том, что она могла принадлежать представителю элиты.

"Если эта гробница действительно принадлежит королевской семье Абгара, она может датироваться еще III веком", — сказала Козбе, хотя она предостерегла, что только дальнейший анализ интерьера может подтвердить эту теорию.

Фото: АА

Государство Осроена или Эдесское царство, расположенное в центре современного Шанлиурфа, играло ключевую роль в геополитике региона между II веком до н. э. и III веком н. э.

Первоначально связанный с Парфянской империей, Осроена позже попала под влияние Рима. В 114 году н. э. она стала вассалом Рима, а к 214 году н. э. полностью поглощена империей.

Одним из самых значительных вкладов Осроенм в историю было раннее принятие христианства. Правящая семья Абгар часто упоминается в апокрифических христианских текстах и считается основательницей сирийского христианства, традиции, которая на протяжении веков формировала региональную культуру и религию.

Хотя подобные типы захоронений находили в других местах региона, это первая такая гробница, обнаруженная в пределах внутренней территории замка Урфа. Эксперты считают, что больше подсказок — включая надписи, артефакты или мозаики — могут предоставить окончательные доказательства о том, кто похоронен внутри.

"Если эта гробница действительно принадлежит члену царской семьи Осроена, это может изменить наше понимание перехода региона от язычества к христианству", — добавила Козбе. Следующий этап раскопок имеет целью открыть запечатанную камеру и подробнее исследовать ее содержимое.

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Эта находка дает редкую возможность исследовать, как ранние христианские династии на Ближнем Востоке сохраняли свое наследие и объединяли культурные влияния окружающих империй.

По мере продвижения исследований это может заполнить значительный пробел в понимании духовной и политической эволюции Шанлиурфа.

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