Останній хетський пам'ятник: 3000-річний рельєф опинився в небезпеці (фото)

Висічений у скелі понад 3000 років тому на заході Туреччини, пам'ятник стародавньої Хетської імперії залишився єдиним, що зберігся до наших часів. Цей рельєф опинився в небезпеці через пошкодження, й експерти побоюються його незворотного руйнування.

Related video

Цей стародавній рельєф, відомий як скельний пам'ятник Карабель, приписують королю Таркаснаві з Міри, васальної держави хетів. На пам'ятнику зображено фігуру воїна, озброєного списом і луком, а також лувійські ієрогліфи, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці написи допомогли вченим точно визначити місце розташування стародавнього королівства Міра і надали важливу інформацію про вплив хетів у західній Анатолії. На думку вчених, зокрема Дж. Девіда Хокінса, розшифровка тексту стала важливою віхою в розумінні політичної історії регіону.

На пам'ятнику зображено фігуру воїна, озброєного списом і луком, а також лувійські ієрогліфи Фото: Public Domain

Спочатку цей пам'ятник був частиною більшої експозиції, яка включала кілька різьблень і написів (позначених як Карабель А, Б, С1 і С2). Рельєф є одним із трьох відомих хетських пам'яток такого типу — обидва інші були втрачені через сучасні проєкти розвитку, залишивши Карабель єдиним збереженим прикладом у його первісному вигляді.

У 2019 році пам'ятка була серйозно пошкоджена вандалами, імовірно, мисливцями за скарбами. Пошкодження кислотою, сліди від свердління та обвал сходів ще більше загрожують цьому місцю.

Попри міжнародні зусилля Туреччини з повернення артефактів з-за кордону, такі об'єкти культурної спадщини, як рельєф Карабель, продовжують страждати від відсутності захисту на місці.

Встановлення обладнання для спостереження, ремонт інфраструктури та проведення аварійних консерваційних робіт — серед заходів, рекомендованих фахівцями з охорони пам'яток. Також, на думку вчених, не менш важливим є підвищення обізнаності громадськості за допомогою екскурсій та освітніх програм.

Важливо

У винятковому стані: археологи розкопали мозаїку в стародавньому місті Дара (фото)

Цей пам'ятник залишається одним з небагатьох фізичних зв'язків з присутністю хетів у західній Анатолії. Як історичний артефакт і потенційний освітній ресурс, його цінність є неоціненною. Збереження рельєфу означає збереження важливої сторінки давньої історії Анатолії для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про плетену криницю римських часів, яку розкопали у Норфолку, Англія. 2000-річна знахідка викликала здивування вчених через свій стан.

Також ми розповідали про взуття гігантів, яке знайшли у римському форті Магна поблизу Адріанового валу. Як зазначають вчені, вісім із виявлених черевиків значно більші за більшість римського взуття, знайденого на сусідніх археологічних пам'ятках.