Наче вчора затонув: біля узбережжя Хорватії знайшли грецьке судно IV століття до н. е. (фото)

Біля хорватського острова Віс дослідники виявили грецьке торгове судно IV століття до н. е. Вважається, що корабель пов'язаний із ранніми грецькими поселеннями в цьому районі, що дає важливе уявлення про життя і торгівлю в ту епоху.

Related video

Затонулий корабель вперше помітили у 2023 році на глибині від 30 до 50 метрів. Після подальшого дослідження експерти з відділу підводної археології Хорватського інституту консервації підтвердили його історичну цінність, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Серед знахідок були амфори, керамічні посудини, особисті речі та велика частина дерев'яного корпусу корабля, який, на диво, залишився цілим після більш ніж 2000 років.

За словами археолога Юріка Безака, структура та вміст корабля свідчать про високу майстерність виготовлення та чудовий стан збереження, що є рідкісним для морських знахідок в Адріатиці.

Серед знахідок були амфори, керамічні посудини, особисті речі та велика частина дерев'яного корпусу корабля Фото: HRT/Screenshot

Дайвер Марко Лете, який брав участь у дослідженні, зазначив, що знайдена кераміка чітко вказує на походження з IV століття до н. е., і описав, що "деякі предмети, що виринули з мулу, виглядають так, ніби їх виготовили вчора".

Артефакти свідчать про те, що корабель перевозив вантаж до грецької колонії Ісса, яка сьогодні відома як острів Віс.

Вантаж включав вишукану кераміку, оливкову олію, спеції та консервовані продукти. Наявність предметів розкоші також підтверджує думку про те, що Ісса відігравала важливу роль у регіональній торгівлі.

Експерти вважають, що герметичні контейнери та обшитий свинцем корпус сприяли збереженню корабля, що дозволило сучасним археологам реконструювати не тільки структуру судна, але й спосіб життя тих, хто перебував на борту.

Цей затонулий корабель цінний не тільки своїм археологічним значенням, але й культурним внеском. Безак зазначив, що багато з віднайдених предметів зрештою будуть виставлені в місцевому музеї.

Важливо

Спекуляції нарешті припиняться: археологи розкриють усю правду про Троянську війну (фото)

Розкопки тривають під наглядом Хорватського інституту консервації за підтримки місцевих дайвінг-клубів та Музею спадщини Віса. Як зазначають вчені, дослідження триватиме ще кілька років.

Раніше Фокус писав про те, як кавалерійські мечі римської епохи призвели до значного відкриття. Вчені виявили древнє поселення, яке існувало впродовж століть.

Також ми розповідали про 300-річний затонулий корабель, який нещодавно виявили біля узбережжя Мадагаскару. Вчені вважають, що його потопили пірати.