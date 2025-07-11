Как будто вчера затонул: у побережья Хорватии нашли греческое судно IV века до н. э. (фото)

Возле хорватского острова Вис исследователи обнаружили греческое торговое судно IV века до н. э. Считается, что корабль связан с ранними греческими поселениями в этом районе, что дает важное представление о жизни и торговле в ту эпоху.

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Затонувший корабль впервые заметили в 2023 году на глубине от 30 до 50 метров. После дальнейшего исследования эксперты из отдела подводной археологии Хорватского института консервации подтвердили его историческую ценность, пишет Arkeonews.

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Среди находок были амфоры, керамические сосуды, личные вещи и большая часть деревянного корпуса корабля, который, на удивление, остался целым после более чем 2000 лет.

По словам археолога Юрика Безака, структура и содержимое корабля свидетельствуют о высоком мастерстве изготовления и отличном состоянии сохранности, что является редким для морских находок в Адриатике.

Среди находок были амфоры, керамические сосуды, личные вещи и большая часть деревянного корпуса корабля Фото: HRT/Screenshot

Дайвер Марко Лете, участвовавший в исследовании, отметил, что найденная керамика четко указывает на происхождение из IV века до н. э., и описал, что "некоторые предметы, вынырнувшие из ила, выглядят так, будто их изготовили вчера".

Артефакты свидетельствуют о том, что корабль перевозил груз в греческую колонию Исса, которая сегодня известна как остров Вис.

Груз включал изысканную керамику, оливковое масло, специи и консервированные продукты. Наличие предметов роскоши также подтверждает мнение о том, что Исса играла важную роль в региональной торговле.

Эксперты считают, что герметичные контейнеры и обшитый свинцом корпус способствовали сохранению корабля, что позволило современным археологам реконструировать не только структуру судна, но и образ жизни тех, кто находился на борту.

Этот затонувший корабль ценен не только своим археологическим значением, но и культурным вкладом. Безак отметил, что многие из найденных предметов в конце концов будут выставлены в местном музее.

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Раскопки продолжаются под наблюдением Хорватского института консервации при поддержке местных дайвинг-клубов и Музея наследия Виса. Как отмечают ученые, исследование продлится еще несколько лет.

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