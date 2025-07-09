Спекуляции наконец прекратятся: археологи раскроют всю правду о Троянской войне (фото)

Археологи приблизились к выявлению материальных доказательств одного из самых известных конфликтов в античной литературе — Троянской войны. Нынешние раскопки направлены на конкретный слой руин Трои, который датируется XIII веком до н. э.

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Команда под руководством профессора Рустема Аслана из университета Чанаккале Онсекиз Март проводит работы на кургане Хисарлик вблизи Дарданелл, сосредоточившись на так называемом "слое разрушения" позднего бронзового века, пишет Arkeonews.

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Эта часть Трои, также известная как Троя VI, дала обнадеживающие первые результаты: вблизи дворцового комплекса археологи обнаружили большое количество камней для пращи, которые в то время часто использовали в качестве оружия. Эти камни, сгруппированные на небольшой площади, свидетельствуют об организованной военной деятельности.

Эти камни, сгруппированные на небольшой площади, свидетельствуют об организованной военной деятельности Фото: АА

По словам Аслана, "тот факт, что так много камней для пращи нашли на такой небольшой площади перед дворцом, указывает на деятельность, связанную с обороной или нападением". Прошлогоднее обнаружение наконечников стрел в том же районе добавляет веса интерпретации этого места как зоны конфликта.

Текущая фаза раскопок, проводимая при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и спонсируемая ICDAS, сосредоточена на более глубоком исследовании слоя разрушений — участка земли, имеющего явные признаки пожара и внезапного обвала.

Эти особенности соответствуют разрушениям, которые можно ожидать после осады или военного нападения. Предыдущие исследования таких ученых, как Карл Блеген и Манфред Осман Корфманн, уже задокументировали доказательства, связанные с войной, в слоях, которые сейчас обозначены как Троя VI и VII. Их открытия включали сожженные постройки, разрушенные стены и поспешно захороненные человеческие останки.

Работа этого сезона базируется на этих исследованиях и распространяется на территории между агорой, дворцом и оборонительными стенами. Команда активно ищет оружие или останки, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти.

Поиск исторических доказательств Троянской войны продолжается с XIX века, когда под руководством Фрэнка Калверта и Генриха Шлимана начались раскопки. Хотя история о Елене, Ахилле и деревянном коне остается центральной в западной литературе, исследователи стремятся отследить ее фактические корни.

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С каждым открытием — будь то тайник оружия или слои сожженной земли — ученые приближаются к ответу на вопрос: был ли реальный конфликт, который вдохновил Гомера на создание эпоса? Как отметил профессор Аслан, есть надежда, что находки этого сезона дадут результаты, которые прольют новый свет на тысячелетнюю историю, которая до сих пор остается захватывающей.

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