Спекуляції нарешті припиняться: археологи розкриють усю правду про Троянську війну (фото)

Археологи наблизилися до виявлення матеріальних доказів одного з найвідоміших конфліктів в античній літературі — Троянської війни. Теперішні розкопки спрямовані на конкретний шар руїн Трої, який датується XIII століттям до н. е.

Related video

Команда під керівництвом професора Рустема Аслана з університету Чанаккале Онсекіз Март проводить роботи на кургані Хісарлік поблизу Дарданелл, зосередившись на так званому "шарі руйнування" пізнього бронзового віку, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця частина Трої, також відома як Троя VI, дала обнадійливі перші результати: поблизу палацового комплексу археологи виявили велику кількість каменів для пращі, які в той час часто використовували як зброю. Ці камені, згруповані на невеликій площі, свідчать про організовану військову діяльність.

Ці камені, згруповані на невеликій площі, свідчать про організовану військову діяльність Фото: AA

За словами Аслана, "той факт, що так багато каменів для пращі знайшли на такій невеликій площі перед палацом, вказує на діяльність, пов'язану з обороною або нападом". Минулорічне виявлення наконечників стріл у тому ж районі додає ваги інтерпретації цього місця як зони конфлікту.

Поточна фаза розкопок, що проводиться за підтримки Міністерства культури і туризму Туреччини та спонсорується ICDAS, зосереджена на глибшому дослідженні шару руйнувань — ділянки землі, що має явні ознаки пожежі та раптового обвалу.

Ці особливості відповідають руйнуванням, які можна очікувати після облоги або військового нападу. Попередні дослідження таких вчених, як Карл Блеген і Манфред Осман Корфманн, вже задокументували докази, пов'язані з війною, у шарах, які зараз позначені як Троя VI і VII. Їхні відкриття включали спалені споруди, зруйновані стіни та поспішно поховані людські останки.

Робота цього сезону базується на цих дослідженнях та поширюється на території між агорою, палацом і оборонними стінами. Команда активно шукає зброю або останки, які можуть свідчити про насильницьку смерть.

Пошук історичних доказів Троянської війни триває з XIX століття, коли під керівництвом Френка Калверта та Генріха Шлімана розпочалися розкопки. Хоча історія про Єлену, Ахілла та дерев'яного коня залишається центральною у західній літературі, дослідники прагнуть відстежити її фактичні корені.

Важливо

Про неї ніхто не знав: в Туреччині знайшли приховану гробницю побічників Ісуса з царської родини

З кожним відкриттям — чи то схованка зброї, чи то шари спаленої землі — вчені наближаються до відповіді на питання: чи був реальний конфлікт, який надихнув Гомера на створення епосу? Як зазначив професор Аслан, є надія, що знахідки цього сезону дадуть результати, які проллють нове світло на тисячолітню історію, яка досі залишається захоплюючою.

Раніше Фокус писав про знайдені інструменти, яким понад 300 000 років. Їх виявили у Східній Азії.

Також ми розповідали про те, як кавалерійські мечі римської епохи призвели до значного відкриття. Вчені виявили древнє поселення, яке існувало впродовж століть.