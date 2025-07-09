Спекуляції нарешті припиняться: археологи розкриють усю правду про Троянську війну (фото)
Археологи наблизилися до виявлення матеріальних доказів одного з найвідоміших конфліктів в античній літературі — Троянської війни. Теперішні розкопки спрямовані на конкретний шар руїн Трої, який датується XIII століттям до н. е.
Команда під керівництвом професора Рустема Аслана з університету Чанаккале Онсекіз Март проводить роботи на кургані Хісарлік поблизу Дарданелл, зосередившись на так званому "шарі руйнування" пізнього бронзового віку, пише Arkeonews.
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Ця частина Трої, також відома як Троя VI, дала обнадійливі перші результати: поблизу палацового комплексу археологи виявили велику кількість каменів для пращі, які в той час часто використовували як зброю. Ці камені, згруповані на невеликій площі, свідчать про організовану військову діяльність.
За словами Аслана, "той факт, що так багато каменів для пращі знайшли на такій невеликій площі перед палацом, вказує на діяльність, пов'язану з обороною або нападом". Минулорічне виявлення наконечників стріл у тому ж районі додає ваги інтерпретації цього місця як зони конфлікту.
Поточна фаза розкопок, що проводиться за підтримки Міністерства культури і туризму Туреччини та спонсорується ICDAS, зосереджена на глибшому дослідженні шару руйнувань — ділянки землі, що має явні ознаки пожежі та раптового обвалу.
Ці особливості відповідають руйнуванням, які можна очікувати після облоги або військового нападу. Попередні дослідження таких вчених, як Карл Блеген і Манфред Осман Корфманн, вже задокументували докази, пов'язані з війною, у шарах, які зараз позначені як Троя VI і VII. Їхні відкриття включали спалені споруди, зруйновані стіни та поспішно поховані людські останки.
Робота цього сезону базується на цих дослідженнях та поширюється на території між агорою, палацом і оборонними стінами. Команда активно шукає зброю або останки, які можуть свідчити про насильницьку смерть.
Пошук історичних доказів Троянської війни триває з XIX століття, коли під керівництвом Френка Калверта та Генріха Шлімана розпочалися розкопки. Хоча історія про Єлену, Ахілла та дерев'яного коня залишається центральною у західній літературі, дослідники прагнуть відстежити її фактичні корені.Важливо
З кожним відкриттям — чи то схованка зброї, чи то шари спаленої землі — вчені наближаються до відповіді на питання: чи був реальний конфлікт, який надихнув Гомера на створення епосу? Як зазначив професор Аслан, є надія, що знахідки цього сезону дадуть результати, які проллють нове світло на тисячолітню історію, яка досі залишається захоплюючою.
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