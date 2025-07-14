Указывает на что-то важное: археологи продолжают исследовать мозаику с незаконных раскопок (фото)

Недавнее открытие на севере Турции вызвало интерес к древнему поселению Зиле, района в провинции Токат. Во время незаконных раскопок обнаружили римскую мозаику, которая свидетельствует о важности этого места.

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Археолог Халис Аличи из Музея истории турецко-исламской науки Ягибасан Мадраса отметил, что мозаики такого стиля и цветовой гаммы — зеленого, желтого, синего и белого — обычно связаны с римской общественной архитектурой, пишет Arkeonews.

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Аличи объяснил: "Мы обычно встречаем мозаики такого типа в римских общественных зданиях — военных рекрутинговых центрах, медицинских учреждениях, рынках или местах встреч".

Мозаики в римской архитектуре часто имели не только декоративное значение Фото: İHA

Надписи на мозаике, которые ссылаются на "изобилие, процветание, мир и благополучие", подтверждают интерпретацию, что сооружение когда-то принадлежало коммунальной или общественной постройке. Исходя из стилистических элементов, мозаика, вероятно, датируется примерно 400 годами до н. э.

Мозаики в римской архитектуре часто имели не только декоративное значение. Ученые предполагают, что такое искусство передавало гражданские идеалы и общественную идентичность.

В этом случае слова, высеченные на плитках, отражают ценности, которые пропагандировались во всей Римской империи, намекая на то, что Зиле, возможно, служило региональным административным или военным центром.

Предыдущие находки в таких районах, как Хорозтепе и Машат-Хейюк, уже указывали на долгую историю этого района, но эта мозаика является прямым свидетельством римской гражданской жизни в регионе.

Быстрое вмешательство местных властей помогло сохранить мозаику, которая сейчас находится под защитным покрытием, а планы официальных раскопок и консервации находятся в стадии разработки.

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Жители и защитники культуры надеются, что надлежащие меры по консервации позволят выставить мозаику и интегрировать ее в местные туристические инициативы.

Благодаря яркому дизайну и символическому значению, этот артефакт имеет потенциал стать центром внимания в продвижении римского прошлого Зиле и стимулировании культурного туризма в провинции Токат.

Ранее Фокус писал о неизвестных ранее гробницах эпохи Птолемеев. На саркофаге, высотой более двух метров, изображено лицо высокопоставленного чиновника.

А также мы рассказывали о греческом судне IV века до н. э. Исследователи отмечают, что корабль связан с ранними греческими поселениями в этом районе, что дает важное представление о жизни и торговле в ту эпоху.