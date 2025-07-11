Раскопали гробницы эпохи Птолемеев: ученые нашли неизвестные захоронения в Асуане (фото)

На западном берегу Асуана, вблизи мавзолея Ага Хана, археологи раскопали древние гробницы римского и греческого периодов, высеченные в скалах. Открытие сделали во время недавних исследований, проведенных международной группой под руководством Высшего совета древностей Египта.

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Также исследователи под руководством доктора Патриции Пиачентини из Миланского университета и египтолога Фахми Амина обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся известняковый саркофаг в захоронении, названном "гробница 38", пишет Arkeonews.

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На саркофаге, высотой более двух метров, изображено лицо высокопоставленного чиновника, по имени Ка-Месио.

Две колонны иероглифического текста по обе стороны гроба упоминали богов и родственников Ка-Месио, предоставляя редкий взгляд на религиозные практики и погребальные обычаи в эпоху Птолемеев и Римской империи.

Археологи раскопали древние гробницы римского и греческого периодов Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Эксперты объяснили, что дизайн гробницы отражал египетские погребальные традиции, адаптированные к природному ландшафту и под влиянием иностранных правителей. Кроме "гробницы 38", команда археологов обнаружила несколько дополнительных гробниц.

Более состоятельные лица похоронены на более высокой местности, а более бедные — ниже по склону. Среди останков было несколько мумифицированных детей, что свидетельствует о том, что это место в течение длительного времени служило семейным захоронением.

Дизайн гробницы отражал египетские погребальные традиции Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

По словам министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи, эти открытия показывают, насколько разнообразной и устойчивой оставалась египетская культура во время иностранных завоеваний.

Будущие исследования будут включать медицинскую визуализацию и биологический анализ останков, чтобы собрать больше информации о здоровье, происхождении и причинах смерти похороненных.

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Мохамед Абдель-Бади, руководитель Сектора древностей Египта, отметил, что во время предыдущих сезонов раскопок в соседнем районе Сиди-Осман ученые также обнаружили гробницы и погребальные террасы, характеризующиеся уникальными архитектурными адаптациями к каменистой местности.

Ранее Фокус писал о найденных инструментах, которым более 300 000 лет. Их обнаружили в Восточной Азии.

Также мы рассказывали о том, как кавалерийские мечи римской эпохи привели к значительному открытию. Ученые обнаружили древнее поселение, которое существовало на протяжении веков.