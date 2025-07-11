Скрытые боги замка Курул: археологи нашли фигурки Диониса и Пана (фото)

В Турции планируется возобновление раскопок замка Курул, где исследователи продолжают открывать важные сведения о прошлом региона. Нынешнее исследование обещает раскрыть больше деталей истории Понтийского царства.

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С 2010 года команда под руководством Министерства культуры и туризма Турции в сотрудничестве с муниципалитетом Орду проводит раскопки замка Курул, пишет Arkeonews.

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Сейчас, на 16-м сезоне, на месте раскопок найдено более 5000 артефактов, среди которых выдающаяся 2100-летняя статуя богини-матери Кибелы.

По словам директора по вопросам культуры и туризма Орду Угура Топарлака, замок предлагает уникальный взгляд на непрерывные культурные слои, поскольку его заселяла одна древняя цивилизация.

Фото: Ordu Provincial Directorate of Culture and Tourism

Среди самых интересных находок — терракотовые фигурки, обнаруженные во время предыдущих раскопок, которые, как считается, представляют ритуальные предметы, в частности — изображение бога Диониса в юности, фигура Пана и сосуды в форме козла. Все это указывает на поклонение Дионису.

Считается, что такие находки непосредственно связаны с царем Митридатом VI Евпатором, который правил Понтом с 120 по 63 год до н. э. Он славился тем, что отождествлял себя с Дионисом, укрепляя свой статус монарха, которого поддерживали боги.

Надпись из Делоса, датированная 94/93 годом до н. э., подтверждает эту связь, прямо называя его "королем Митридатом Евпатором Дионисом", что было публичной декларацией, которая подкрепляла его авторитет и его идеологический вызов римской власти.

Профессор доктор Сулейман Юджел Шенюрт из Университета Гази отметил важность находок, отметив редкое сочетание символов Кибелы и Диониса в северной Анатолии.

Сам замок Курул, построенный примерно 2300 лет назад, расположен на вершине крутого хребта вблизи района Алтинорду в Орду, откуда открывается вид на Черное море.

Построенный во времена правления Митридата VI, этот объект, вероятно, служил как военным постом, так и церемониальным центром, связанным с дионисийскими ритуалами.

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По мере продолжения раскопок это место раскрывает важность религиозной символики и политических посланий в древней Анатолии. Замок Курул не только дополняет исторические записи, но и демонстрирует сложную взаимосвязь между властью, верой и региональной идентичностью.

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