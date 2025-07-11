Приховані боги замку Курул: археологи знайшли фігурки Діоніса та Пана (фото)

У Туреччині планується відновлення розкопок замку Курул, де дослідники продовжують відкривати важливі відомості про минуле регіону. Теперішнє дослідження обіцяє розкрити більше деталей історії Понтійського царства.

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З 2010 року команда під керівництвом Міністерства культури і туризму Туреччини у співпраці з муніципалітетом Орду проводить розкопки замку Курул, пише Arkeonews.

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Зараз, на 16-му сезоні, на місці розкопок знайдено понад 5000 артефактів, серед яких видатна 2100-річна статуя богині-матері Кібели.

За словами директора з питань культури та туризму Орду Угура Топарлака, замок пропонує унікальний погляд на безперервні культурні шари, оскільки його заселяла одна стародавня цивілізація.

Фото: Ordu Provincial Directorate of Culture and Tourism

Серед найцікавіших знахідок — теракотові фігурки, виявлені під час попередніх розкопок, які, як вважається, представляють ритуальні предмети, зокрема — зображення бога Діоніса в юності, фігура Пана та посудини у формі козла. Усе це вказує на поклоніння Діонісу.

Вважається, що такі знахідки безпосередньо пов'язані з царем Мітрідатом VI Євпатором, який правив Понтом з 120 по 63 рік до н. е. Він славився тим, що ототожнював себе з Діонісом, зміцнюючи свій статус монарха, якого підтримували боги.

Напис з Делоса, датований 94/93 роком до н. е., підтверджує цей зв'язок, прямо називаючи його "королем Мітрідатом Євпатором Діонісом", що було публічною декларацією, яка підкріплювала його авторитет і його ідеологічний виклик римській владі.

Професор доктор Сулейман Юджел Шенюрт з Університету Газі наголосив на важливості знахідок, відзначивши рідкісне поєднання символів Кібели та Діоніса в північній Анатолії.

Сам замок Курул, збудований приблизно 2300 років тому, розташований на вершині крутого хребта поблизу району Алтінорду в Орду, звідки відкривається вид на Чорне море.

Побудований за часів правління Мітрідата VI, цей об'єкт, ймовірно, служив як військовим постом, так і церемоніальним центром, пов'язаним з діонісійськими ритуалами.

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У міру продовження розкопок це місце розкриває важливість релігійної символіки та політичних послань в стародавній Анатолії. Замок Курул не тільки доповнює історичні записи, але й демонструє складний взаємозв'язок між владою, вірою та регіональною ідентичністю.

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