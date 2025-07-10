У Туреччині знайшли рідкісні гирі і терези у формі грецьких літер: їм майже 2 тисячі років (фото)

У стародавньому місті Узунчабурч археологи знайшли повний набір залізних гир у формі давньогрецьких літер та ваги римської епохи. Ця знахідка порушує нові питання про те, як організовувалася торгівля в пізньоантичний період.

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Розкопки проводилися в межах проєкту "Спадщина для майбутнього" командою з університету Мерсін за підтримки Міністерства культури і туризму Туреччини, пише Arkeonews.

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Професор Уміт Айдоглу, головний археолог проєкту, підтвердив, що залізні гирі відповідають стародавній стандартній одиниці виміру, відомій як літра, і важать від половини до п'яти літрів — або приблизно від 150 грамів до 1,5 кілограма.

Фото: AA

"Це перший випадок, коли ми знайшли повну систему вимірювання цієї епохи", — сказав Айдоглу. Він додав, що форми гир у вигляді грецьких літер можуть вказувати на систему вимірювання, особливу для певних торговців або регіону.

Окрім ваг і гир, команда також виявила монети, ріжучі інструменти та залишки будівель магазинів уздовж однієї з головних колонадних алеї — районів, які, як давно вважалося, підтримували комерційну діяльність.

Форми гир у вигляді грецьких літер можуть вказувати на систему вимірювання, особливу для певних торговців або регіону Фото: AA

Літра широко використовувалася в стародавній середземноморській торгівлі і дає уявлення про те, як вимірювали товари під час транзакцій. Символи грецьких літер на гирях вказують на кодовану або організовану систему, можливо, адаптовану торговцями або місцевими адміністраторами.

Саме Узунчабурч відоме своїми добре збереженими римськими та елліністичними спорудами, зокрема храмами, фонтанами та театром, а нещодавно знайдені предмети підкріплюють думку про те, що місто було торговим центром у пізньоантичний період.

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Сьогодні також ведуться роботи, щоб зробити Узунчабурч більш доступним для відвідувачів. За словами Айдоглу, довгостроковою метою є перетворення Узункабурча на зразкову археологічну пам'ятку, що поєднує наукові дослідження з екологічним туризмом.

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