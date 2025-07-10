В Турции нашли редкие гири и весы в форме греческих букв: им почти 2 тысячи лет (фото)

В древнем городе Узунчабурч археологи нашли полный набор железных гирь в форме древнегреческих букв и весы римской эпохи. Эта находка поднимает новые вопросы о том, как организовывалась торговля в позднеантический период.

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Раскопки проводились в рамках проекта "Наследие для будущего" командой из университета Мерсин при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, пишет Arkeonews.

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Профессор Умит Айдоглу, главный археолог проекта, подтвердил, что железные гири соответствуют древней стандартной единице измерения, известной как литр, и весят от половины до пяти литров — или примерно от 150 граммов до 1,5 килограмма.

Фото: АА

"Это первый случай, когда мы нашли полную систему измерения этой эпохи", — сказал Айдоглу. Он добавил, что формы гирь в виде греческих букв могут указывать на систему измерения, особую для определенных торговцев или региона.

Кроме весов и гирь, команда также обнаружила монеты, режущие инструменты и остатки зданий магазинов вдоль одной из главных колоннадных аллей — районов, которые, как давно считалось, поддерживали коммерческую деятельность.

Формы гирь в виде греческих букв могут указывать на систему измерения, особую для определенных торговцев или региона Фото: АА

Литра широко использовалась в древней средиземноморской торговле и дает представление о том, как измеряли товары во время транзакций. Символы греческих букв на гирях указывают на кодированную или организованную систему, возможно, адаптированную торговцами или местными администраторами.

Именно Узунчабурч известен своими хорошо сохранившимися римскими и эллинистическими сооружениями, в частности храмами, фонтанами и театром, а недавно найденные предметы подкрепляют мнение о том, что город был торговым центром в позднеантический период.

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Сегодня также ведутся работы, чтобы сделать Узунчабурч более доступным для посетителей. По словам Айдоглу, долгосрочной целью является превращение Узункабурча в образцовую археологическую достопримечательность, сочетающую научные исследования с экологическим туризмом.

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