В Турции нашли 12000-летнюю архитектурную модель дома: она самая старая в мире (фото)

На 12-тысячелетнем холме Чайоню археологи обнаружили древний артефакт, который меняет представление о том, как ранние люди строили свои поселения. Исследователи нашли архитектурную модель дома, которая является древнейшей в мире.

Related video

Холм Чайоню это важное археологическое место в районе Эргани провинции Диярбакыр. Раскопки начались в 1964 году благодаря сотрудничеству между Стамбульским университетом и Чикагским университетом, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сегодня исследованием руководит доцент доктор Саваш Сариалтун из университета Чанаккале Онсекиз Март.

"Это поселение является одним из древнейших известных примеров организованного планирования общины. Здания были возведены с особой тщательностью и упорядоченностью — ни один дом не заслоняет другой, а узкие переулки выполняют функцию примитивных улиц", — пояснил доктор Сариалтун.

На 12-тысячелетнем холме Чайоню археологи обнаружили древний артефакт Фото: İHA

На сегодня исследователи обнаружили в Чайоню 17 миниатюрных моделей домов. Самая подробная из них сейчас выставлена на обозрение в музее Диярбакыра. Эти модели, в отличие от фигурок или игрушек, вероятно, использовали как рабочие прототипы для строительства.

Эксперты предполагают, что они были инструментами для визуализации строительных планов — это свидетельствует о том, что ранние люди применяли систематическое планирование своих жилых пространств.

Доктор Сариалтун назвал это "первой известной попыткой человечества в архитектурном моделировании", подчеркнув значение такого раннего предвидения и структурной организации.

Важно

Песиголовцы тюркской мифологии: где жили существа с человеческим телом и собачьей головой (фото)

Чайоню считается важным элементом для понимания перехода от кочевых групп к постоянным поселениям на Ближнем Востоке и в Анатолии. Это место демонстрирует, как люди перешли от временных убежищ к постоянным домам, сформировав основы современной архитектуры.

Ранее Фокус писал о цивилизации Тиванако, которая процветала задолго до Империи инков. Расположенное на высоте почти 4000 метров над уровнем моря вблизи озера Титикака в современной Боливии, это древнее поселение превратилось в один из самых высокогорных городских центров в истории человечества.

А также мы рассказывали о захоронении рыцаря Тевтонского ордена. Его нашли на месте, где когда-то стояла деревянная церковь XII века, а позже — крепость XIV века.