У Туреччині знайшли 12000-річну архітектурну модель будинку: вона найстаріша у світі (фото)

На 12-тисячолітньому пагорбі Чайоню археологи виявили древній артефакт, який змінює уявлення про те, як ранні люди будували свої поселення. Дослідники знайшли архітектурну модель будинку, яка є найдавнішою у світі.

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Пагорб Чайоню це важливе археологічне місце в районі Ергані провінції Діярбакир. Розкопки розпочалися в 1964 році завдяки співпраці між Стамбульським університетом і Чиказьким університетом, пише Arkeonews.

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Сьогодні дослідженням керує доцент доктор Саваш Саріалтун з університету Чанаккале Онсекіз Март.

"Це поселення є одним із найдавніших відомих прикладів організованого планування громади. Будівлі були зведені з особливою ретельністю та впорядкованістю — жодний будинок не затуляє інший, а вузькі провулки виконують функцію примітивних вулиць", — пояснив доктор Саріалтун.

На 12-тисячолітньому пагорбі Чайоню археологи виявили древній артефакт Фото: İHA

На сьогодні дослідники виявили в Чайоню 17 мініатюрних моделей будинків. Найдетальніша з них зараз виставлена на огляд у музеї Діярбакира. Ці моделі, на відміну від фігурок або іграшок, ймовірно, використовували як робочі прототипи для будівництва.

Експерти припускають, що вони були інструментами для візуалізації будівельних планів — це свідчить про те, що ранні люди застосовували систематичне планування своїх житлових просторів.

Доктор Саріалтун назвав це "першою відомою спробою людства в архітектурному моделюванні", наголосивши на значенні такого раннього передбачення та структурної організації.

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Чайоню вважається важливим елементом для розуміння переходу від кочових груп до постійних поселень на Близькому Сході та в Анатолії. Це місце демонструє, як люди перейшли від тимчасових притулків до постійних будинків, сформувавши основи сучасної архітектури.

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