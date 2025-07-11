Розкопали гробниці епохи Птолемеїв: вчені знайшли невідомі поховання в Асуані (фото)

На західному березі Асуана, поблизу мавзолею Ага Хана, археологи розкопали стародавні гробниці римського та грецького періодів, висічені у скелях. Відкриття зробили під час недавніх досліджень, проведених міжнародною групою під керівництвом Вищої ради старожитностей Єгипту.

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Також дослідники під керівництвом доктора Патріції Піачентіні з Міланського університету та єгиптолога Фахмі Аміна виявили надзвичайно добре збережений вапняковий саркофаг у похованні, названому "гробниця 38", пише Arkeonews.

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На саркофазі, висотою понад два метри, зображено обличчя високопоставленого чиновника, на ім'я Ка-Месіо.

Дві колони ієрогліфічного тексту по обидва боки труни згадували богів та родичів Ка-Месіо, надаючи рідкісний погляд на релігійні практики та похоронні звичаї в епоху Птолемеїв та Римської імперії.

Археологи розкопали стародавні гробниці римського та грецького періодів Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Експерти пояснили, що дизайн гробниці відображав єгипетські похоронні традиції, адаптовані до природного ландшафту та під впливом іноземних правителів. Крім "гробниці 38", команда археологів виявила кілька додаткових гробниць.

Заможніші особи поховані на вищій місцевості, а бідніші — нижче по схилу. Серед останків було кілька муміфікованих дітей, що свідчить про те, що це місце протягом тривалого часу слугувало сімейним похованням.

Дизайн гробниці відображав єгипетські похоронні традиці Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

За словами міністра туризму та старожитностей Єгипту Шеріфа Фатхі, ці відкриття показують, наскільки різноманітною та стійкою залишалася єгипетська культура під час іноземних завоювань.

Майбутні дослідження включатимуть медичну візуалізацію та біологічний аналіз останків, щоб зібрати більше інформації про здоров'я, походження та причини смерті похованих.

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Мохамед Абдель-Баді, керівник Сектору старожитностей Єгипту, зазначив, що під час попередніх сезонів розкопок у сусідньому районі Сіді-Осман вчені також виявили гробниці та похоронні тераси, що характеризуються унікальними архітектурними адаптаціями до кам'янистої місцевості.

Раніше Фокус писав про знайдені інструменти, яким понад 300 000 років. Їх виявили у Східній Азії.

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