Бурная история Города королев: археологи раскопали неизвестные детали прошлого Веспрема (фото)

Исследователи, изучавшие исторический Замковый район Веспрема, Венгрия, обнаружили новые доказательства военного прошлого региона и его роли в формировании венгерской идентичности, особенно в средневековый и раннемодерный периоды.

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Проект, возглавляемый Национальным археологическим институтом в партнерстве с Венгерским национальным музеем и его Центральной библиотекой, был сосредоточен на Замковой горе, где после периода миграций и венгерского завоевания Карпатского бассейна была построена каменная крепость, пишет Heritage Daily.

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Это место сыграло значительную роль в ключевых конфликтах, в частности решающей битве, которая привела к христианизации Венгрии.

Веспрем, тесно связанный с королевой Гизелой, женой короля Стефана I, впоследствии стал церемониальным городом для коронации венгерских королев, за что получил название "Город королев".

Исследователи обнаружили остатки средневековых и раннемодерных оборонительных систем Фото: NRI

По словам исследователей проекта, раскопки обнаружили остатки средневековых и раннемодерных оборонительных систем, что раскрывает эволюцию военной функции этого места.

Среди ключевых открытий — фундаменты оборонительных сооружений XII-XIII веков и фрагменты оригинальной каменной стены во дворе Пиаристской гимназии.

Эти элементы подтверждают гипотезу, что в начале XIV века крепость уже была окружена защитной каменной стеной, которую позже дополнили деревянными и земляными валами.

Эти дополнения, вероятно, служили артиллерийскими платформами во время турецких осад в XVI веке. Также найдены дополнительные сооружения, в частности пятиугольный бастион XVII века и два слоя замковых стен во дворе дома каноника, построенные в разные периоды.

Исследователи считают, что более поздняя стена была построена специально для того, чтобы выдерживать артиллерийский огонь.

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Это исследование дает более глубокое понимание того, как фортификационные сооружения Веспрема эволюционировали в ответ на меняющиеся угрозы, иллюстрируя стратегическое значение города на протяжении веков конфликтов.

Эти находки не только расширяют исторические знания, но и свидетельствуют о важности Веспрема как ключевого места в королевской и военной истории Венгрии.

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