Одна из древнейших: археологи нашли таинственную карту на юге Болгарии (фото)

В Родопских горах на юге Болгарии исследователи обнаружили древнюю карту звездного неба, вырезанную на камне. Ученые считают, что это одна из древнейших известных попыток зафиксировать ночное небо.

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По словам исследователей Георгия Георгиева и Ивелины Георгиевой, которые обнаружили скалу во время полевой экспедиции, образование включает 56 конических отверстий, которые, как считается, символизируют звезды, пишет Arkeonews.

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"Компоновка показывает четкие контуры Большой Медведицы и Льва", — сказал Георгиев, добавив, что другие образования напоминают Кассиопею, Лебедя, Лиру и Плеяды.

Скала расположена вдоль оси восток-запад, имеет размеры примерно 2 на 3 метра и содержит естественную мраморную жилу, которая интерпретируется как Млечный Путь.

Фото: Photos courtesy of Georgi Georgiev

Поверхность, богатая слюдой, отражает солнечный свет, придавая ей сходство с ночным небом. Соседний камень с цилиндрической полостью, выровненной на восток, возможно имел ритуальную функцию.

Поверхность, богатая слюдой, отражает солнечный свет, придавая ей сходство с ночным небом Фото: Photos courtesy of Georgi Georgiev

Хотя на месте не нашли органических материалов, что затрудняет точную датировку, карта, по оценкам, была создана между 2000 и 500 годами до н. э. Эта оценка базируется на расположении скалы вблизи фракийских гробниц и ее сходстве с другими доисторическими святилищами.

Исследователи считают, что резьба, вероятно, отражает сознательное стремление моделировать звезды и следить за их движением, возможно, как сезонный календарь или с ритуальной целью.

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Ученые призывают к официальной защите этого места, отмечая его значение для археологического и культурного наследия Болгарии. Неинвазивные методы, такие как трасология и GPS-картографирование, уже подтвердили его человеческое происхождение и потенциальную роль в ранней астрономии.

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