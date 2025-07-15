Одна з найдавніших: археологи знайшли таємничу мапу на півдні Болгарії (фото)

В Родопських горах на півдні Болгарії дослідники виявили древню мапу зоряного неба, вирізьблену на камені. Вчені вважають, що це одна з найдавніших відомих спроб зафіксувати нічне небо.

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За словами дослідників Георгія Георгієва та Івеліни Георгієвої, які виявили скелю під час польової експедиції, утворення включає 56 конічних отворів, які, як вважається, символізують зірки, пише Arkeonews.

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"Компонування показує чіткі контури Великої Ведмедиці та Лева", — сказав Георгієв, додавши, що інші утворення нагадують Кассіопею, Лебедя, Ліру та Плеяди.

Скеля розташована вздовж осі схід-захід, має розміри приблизно 2 на 3 метри і містить природну мармурову жилу, яка інтерпретується як Чумацький Шлях.

Фото: Photos courtesy of Georgi Georgiev

Поверхня, багата слюдою, відбиває сонячне світло, надаючи їй схожості з нічним небом. Сусідній камінь із циліндричною порожниною, вирівняною на схід, можливо мав ритуальну функцію.

Поверхня, багата слюдою, відбиває сонячне світло, надаючи їй схожості з нічним небом Фото: Photos courtesy of Georgi Georgiev

Хоча на місці не знайшли органічних матеріалів, що ускладнює точне датування, мапа, за оцінками, була створена між 2000 і 500 роками до н. е. Ця оцінка базується на розташуванні скелі поблизу фракійських гробниць та її схожості з іншими доісторичними святилищами.

Дослідники вважають, що різьблення, ймовірно, відображають свідоме прагнення моделювати зірки та стежити за їхнім рухом, можливо, як сезонний календар або з ритуальною метою.

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