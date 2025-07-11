У Швеції знайшли незвичайне доісторичне вістря стріли: з чого його зробили

Під час нещодавніх розкопок на півночі Швеції археологи знайшли рідкісний артефакт — древнє вістря стріли з кварцу. Відкриття відбулося під час дослідження гірського хребта поблизу Скеллефтео, де дослідники виявили сотні археологічних споруд і предметів.

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Дослідники з Arkeologerna, які працювали спільно з музеєм Вестерботтенс і музеєм Шеллефтео, виявили понад 300 об'єктів на хребті Хедкаммен, що є частиною формації Шеллефтеосен, пише Heritage Daily.

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Серед знахідок — вогнища, ями для приготування їжі та розкидані кам'яні утворення, а також безліч фрагментів кераміки та оброблених каменів. Серед майже 150 знайдених предметів є шматки кременю, кварцу та кварциту — матеріалів, які є нетиповими для цієї частини Швеції.

За словами команди, "деякі з цих предметів вказують на те, що інструменти переробили або повторно використали в пізньому бронзовому або ранньому залізному віках".

Сам хребет утворився внаслідок танення води, що текла під льодовиками, залишаючи після себе пісок і гравій — ідеальний матеріал для будівництва курганів ранніми громадами. Попередній аналіз вказує на кілька етапів людської діяльності, що тривали приблизно з 500 року до н. е. до пізнього Середньовіччя.

Примітно, що багато стародавніх споруд розташовані поблизу того, що приблизно 2500 років тому було природною гаванню, що вказує на можливі ритуальні або логістичні функції для зібрань або причалів човнів.

Найвизначнішим артефактом, знайденим на сьогодні, є двостороннє вістря стріли, повністю виготовлене з білого кварциту. Цей мінерал, відомий своєю твердістю та міцністю, використовувався доісторичними суспільствами по всьому світу для виготовлення зброї та інструментів.

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Його наявність тут, особливо в такій ретельно обробленій формі, підкреслює технічні навички людей, які колись населяли цей регіон.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт часів Кушанського царства. 2000-річний глиняний глечик нещодавно виявили поблизу села Сарбанд, Таджикистан.

Також ми розповідали про древнє поселення, яке виявили на острові Шуяк. Завдяки цьому відкриттю вчені дізналися, що корінні народи Аляски жили там ще 7000 років тому.