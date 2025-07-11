Відрізняється серед всіх інших: у Франції зайшли унікальну граветтську статуетку (фото)

Під час недавніх розкопок у Франції дослідники виявили невелику голову жіночої фігурки. Вчені вважають що цій знахідці 27 000 років й вона належить до граветтської культури.

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Артефакт, знайдений на археологічному об'єкті Ам'єн-Ренанкур 1, має детальні риси обличчя та ретельно вирізьблений головний убір. Артефакт відрізняється від більшості статуеток граветтської культури, які зазвичай є абстрактними та безголовими, пише Arkeonews.

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За словами археолога Клемана Парі, "ця статуетка вирізняється анатомічною точністю обличчя та складністю зачіски або головного убору, що є абсолютно безпрецедентним у цій традиції".

Статуетка, висотою всього 2,1 сантиметра, має чітко виражені очі, щоки та ніс Фото: Stéphane Lancelot, Inrap

Статуетка, висотою всього 2,1 сантиметра, має чітко виражені очі, щоки та ніс, а погляд викарбуваний так, щоб дивитися вгору — незвичайний напрямок серед подібних знахідок.

Задня частина голови позначена сітчастими візерунками, вертикальними надрізами та виїмками, які, на думку експертів, можуть символізувати заплетену зачіску, сітку або церемоніальну прикрасу.

Такі деталі, особливо в крейді — крихкому матеріалі — демонструють високий рівень майстерності та можуть вказувати на культурне або символічне значення.

Фото: Stéphane Lancelot, Inrap

Зона Ам'єн-Ренанкур 1 досліджується з 2013 року і розташоване поблизу долин річок Сель і Сомма. На цьому місці знайдено понад 20 фігурок, здебільшого вирізаних зі слонової кістки та м'якого каменю, але ця нещодавно виявлена крейдяна фігурка є винятковою як за матеріалом, так і за майстерністю виконання.

Вважається, що ці артефакти виготовили місцеві жителі, що свідчить про те, що ця місцевість була центром мистецтва і, можливо, духовності під час відносно помірної фази останнього льодовикового періоду.

Особливу цінність цій знахідці надає її потенціал змінити інтерпретацію дослідниками палеолітичних фігурок "Венери".

На відміну від анонімних символів родючості, індивідуальні деталі цієї фігурки свідчать про те, що вона може зображати конкретну особу або роль, можливо, пов'язану з ритуалом або соціальною ідентичністю.

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Декоративні мотиви мають схожість із візерунками, знайдені по всій Європі, що вказує на широкі культурні зв'язки між доісторичними групами. Зараз фігурка проходить консервацію і незабаром буде виставлена в Музеї Пікардії в Ам'єні.

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