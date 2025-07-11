Отличается среди всех остальных: во Франции нашли уникальную граветтскую статуэтку (фото)

Во время недавних раскопок во Франции исследователи обнаружили небольшую голову женской фигурки. Ученые считают что этой находке 27 000 лет и она принадлежит к граветтской культуре.

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Артефакт, найденный на археологическом объекте Амьен-Ренанкур 1, имеет детальные черты лица и тщательно вырезанный головной убор. Артефакт отличается от большинства статуэток граветтской культуры, которые обычно являются абстрактными и безголовыми, пишет Arkeonews.

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По словам археолога Клемана Пари, "эта статуэтка отличается анатомической точностью лица и сложностью прически или головного убора, что является абсолютно беспрецедентным в этой традиции".

Статуэтка, высотой всего 2,1 сантиметра, имеет четко выраженные глаза, щеки и нос Фото: Stéphane Lancelot, Inrap

Статуэтка, высотой всего 2,1 сантиметра, имеет четко выраженные глаза, щеки и нос, а взгляд выгравирован так, чтобы смотреть вверх — необычное направление среди подобных находок.

Задняя часть головы обозначена сетчатыми узорами, вертикальными надрезами и выемками, которые, по мнению экспертов, могут символизировать заплетенную прическу, сетку или церемониальное украшение.

Такие детали, особенно в меле — хрупком материале — демонстрируют высокий уровень мастерства и могут указывать на культурное или символическое значение.

Фото: Stéphane Lancelot, Inrap

Зона Амьен-Ренанкур 1 исследуется с 2013 года и расположена вблизи долин рек Сель и Сомма. На этом месте найдено более 20 фигурок, в основном вырезанных из слоновой кости и мягкого камня, но эта недавно обнаруженная меловая фигурка является исключительной как по материалу, так и по мастерству исполнения.

Считается, что эти артефакты изготовили местные жители, что свидетельствует о том, что эта местность была центром искусства и, возможно, духовности во время относительно умеренной фазы последнего ледникового периода.

Особую ценность этой находке придает ее потенциал изменить интерпретацию исследователями палеолитических фигурок "Венеры".

В отличие от анонимных символов плодородия, индивидуальные детали этой фигурки свидетельствуют о том, что она может изображать конкретное лицо или роль, возможно, связанную с ритуалом или социальной идентичностью.

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Декоративные мотивы имеют сходство с узорами, найденные по всей Европе, что указывает на широкие культурные связи между доисторическими группами. Сейчас фигурка проходит консервацию и вскоре будет выставлена в Музее Пикардии в Амьене.

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