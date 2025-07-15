Обнаружили утраченный город: археологи раскопали полумифический Тараис на юге Иордании (фото)

На юге Иордании исследователи обнаружили утраченный древний город, который когда-то был изображен на ранней византийской карте. Это открытие проливает свет на забытое поселение, которое играло как религиозную, так и экономическую роль.

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Исследователи считают, что вблизи Эль-Ирака обнаружили руины города Тараис, который был обозначен на Мадабской карте — мозаичной карте VI века. О находке сообщил доктор Мусаллам Аль-Равахне из университета Мута, пишет Arkeonews.

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Мадабская карта, напольная мозаика VI века в церкви Святого Георгия в Мадабе, Иордания, сыграла ключевую роль в определении местоположения города.

Этот памятник считается старейшей сохранившейся картой Святой Земли, на ней обозначено более 150 мест византийской эпохи. Тараис давно интересовал ученых своим присутствием на карте, несмотря на отсутствие физических доказательств существования города.

Исследователи нашли город, используя сочетание древней картографии, спутниковых данных и археологических раскопок Фото: Musallam R. Al-Rawahneh

Исследователи нашли город, используя сочетание древней картографии, спутниковых данных и археологических раскопок. Ученые обнаружили остатки христианской церкви в стиле базилики, мозаики, инструменты и бытовую керамику.

"Эти архитектурные элементы убедительно свидетельствуют о том, что Тараис был не просто поселением, а религиозным и торговым центром в византийский период", — пояснил Аль-Равахне.

Во время раскопок археологи также нашли прессы для оливкового масла и винограда, мельницу и каменные орудия, что свидетельствует о том, что город имел функционирующую экономику.

Открытие погребальных надписей на греческом и латинском языках, а также христианских символов подтвердило существование хорошо развитой местной христианской общины. По словам Аль-Равахне, "надписи соответствуют типичным формулам византийских христианских захоронений".

Историки считают, что Тараис, вероятно, покинули в VII веке из-за совокупности таких факторов, как сейсмическая активность, изменение торговых путей и политические сдвиги после прихода к власти исламского правительства в регионе. Такие потрясения были типичными для многих поселений в Леванте той эпохи.

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Планируются дальнейшие раскопки, чтобы понять полный масштаб исторической значимости Тараиса. Аль-Равахне отметил, что цель заключается не только в исследовании прошлого города, но и в обеспечении его защиты как части более глобального культурного наследия Иордании.

Ранее Фокус писал о неизвестных ранее гробницах эпохи Птолемеев. На саркофаге, высотой более двух метров, изображено лицо высокопоставленного чиновника.

А также мы рассказывали о греческом судне IV века до н. э. Исследователи отмечают, что корабль связан с ранними греческими поселениями в этом районе, что дает важное представление о жизни и торговле в ту эпоху.