Віднайшли втрачене місто: археологи розкопали напівміфічний Тараїс на півдні Йорданії (фото)

На півдні Йорданії дослідники виявили втрачене стародавнє місто, яке колись було зображене на ранній візантійській карті. Це відкриття проливає світло на забуте поселення, яке відігравало як релігійну, так і економічну роль.

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Дослідники вважають, що поблизу Ель-Іраку виявили руїни міста Тараїс, яке було позначене на Мадабській мапі — мозаїчній карті VI століття. Про знахідку повідомив доктор Мусаллам Аль-Равахне з університету Мута, пише Arkeonews.

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Мадабська мапа, підлогова мозаїка VI століття в церкві Святого Георгія в Мадабі, Йорданія, відіграла ключову роль у визначенні місця розташування міста.

Ця пам'ятка вважається найстарішою збереженою картою Святої Землі, на ній позначено понад 150 місць візантійської епохи. Тараїс давно цікавив вчених своєю присутністю на карті, попри відсутність фізичних доказів існування міста.

Дослідники знайшли місто, використовуючи поєднання стародавньої картографії, супутникових даних та археологічних розкопок Фото: Musallam R. Al-Rawahneh

Дослідники знайшли місто, використовуючи поєднання стародавньої картографії, супутникових даних та археологічних розкопок. Вчені виявили залишки християнської церкви в стилі базиліки, мозаїки, інструменти та побутову кераміку.

"Ці архітектурні елементи переконливо свідчать про те, що Тараїс був не просто поселенням, а релігійним і торговим центром у візантійський період", — пояснив Аль-Равахне.

Під час розкопок археологи також знайшли преси для оливкової олії та винограду, млин і кам'яні знаряддя, що свідчить про те, що місто мало функціонуючу економіку.

Відкриття похоронних написів грецькою та латинською мовами, а також християнських символів підтвердило існування добре розвиненої місцевої християнської громади.За словами Аль-Равахне, "написи відповідають типовим формулам візантійських християнських поховань".

Історики вважають, що Тараїс, ймовірно, покинули у VII столітті через сукупність таких факторів, як сейсмічна активність, зміна торгових шляхів та політичні зрушення після приходу до влади ісламського уряду в регіоні. Такі потрясіння були типовими для багатьох поселень у Леванті тієї епохи.

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Плануються подальші розкопки, щоб зрозуміти повний масштаб історичної значущості Тараїса. Аль-Равахне зазначив, що мета полягає не тільки в дослідженні минулого міста, але й у забезпеченні його захисту як частини глобальнішої культурної спадщини Йорданії.

Раніше Фокус писав про невідомі раніше гробниці епохи Птолемеїв. На саркофазі, висотою понад два метри, зображено обличчя високопоставленого чиновника.

А також ми розповідали про грецьке судно IV століття до н. е. Дослідники зазначають, що корабель пов'язаний із ранніми грецькими поселеннями в цьому районі, що дає важливе уявлення про життя і торгівлю в ту епоху.