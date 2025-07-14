Нашли древние пирамиды в Польше: находка перевернула все с ног на голову (фото)

На западе Польши исследователи обнаружили древние захоронения, построенные из камней весом до 10 тонн и известные как "польские пирамиды". Эти древние гробницы, возраст которых превышает 5500 лет, нашли в заповедном парке в регионе Великопольша.

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Находку сделала исследовательская группа из Университета имени Адама Мицкевича в Познани, которая проводила исследования с помощью средств дистанционного зондирования, пишет Arkeonews.

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По данным исследователей, гробницы относятся к культуре воронковидной посуды, неолитического общества, известного строительством больших курганов.

Региональный эксперт по охране ландшафта Артур Голис объяснил, что "каждое поколение строило собственный мегалит, чествуя умерших, которые играли важную роль в их обществе".

Эти удлиненные земляные курганы, иногда простирающиеся на 200 метров и имеющие высоту четыре метра, имеют трапециевидную форму

Эти удлиненные земляные курганы, иногда простирающиеся на 200 метров и имеющие высоту четыре метра, имеют трапециевидную форму и обычно называются "польскими пирамидами" или "могилами гигантов".

Построенные из камней весом до 10 тонн, гробницы отражают невероятный уровень координации и усилий их строителей. Выравнивание сооружений по сторонам света свидетельствует о том, что древние люди обладали практическими знаниями по астрономии.

Хотя многие камни исчезли — вероятно, их повторно использовали на протяжении веков — археологи подтвердили, что оригинальные архитектурные особенности все еще сохранились. Обычно типичные гробницы содержат одного человека, положенного горизонтально с ногами, направленными на восток.

Хотя человеческие останки еще не находили на новейших объектах, исследователи надеются найти предметы, такие как керамика, топоры или ритуальные сосуды, которые могут дать представление о верованиях и повседневной жизни общины.

Это открытие является особенно важным, поскольку подобные мегалиты в основном находили в Куявском регионе Польши. Две недавние находки в Великопольше являются лишь вторым случаем такого рода в этом районе после находки 2019 года. Из пяти исследованных мест в двух были обнаружены такие гробницы, что побудило к дальнейшим раскопкам и анализу.

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Новообнаруженные гробницы дают ценную информацию о том, как неолитические сообщества почитали своих умерших, организовывали труд и применяли технические навыки в своей среде.

Как отмечают ученые, эти древние захоронения остаются ключевыми для понимания истоков организованной общественной жизни в Центральной Европе.

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