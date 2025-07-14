Знайшли древні піраміди у Польщі: знахідка перевернула все з ніг на голову (фото)

На заході Польщі дослідники виявили древні поховання, побудовані з каменів вагою до 10 тонн і відомі як "польські піраміди". Ці стародавні гробниці, вік яких перевищує 5500 років, знайшли в заповідному парку в регіоні Великопольща.

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Знахідку зробила дослідницька група з Університету імені Адама Міцкевича в Познані, яка проводила дослідження за допомогою засобів дистанційного зондування, пише Arkeonews.

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За даними дослідників, гробниці належать до культури лійчастого посуду, неолітичного суспільства, відомого будівництвом великих курганів.

Регіональний експерт з охорони ландшафту Артур Голіс пояснив, що "кожне покоління будувало власний мегаліт, вшановуючи померлих, які відігравали важливу роль у їхньому суспільстві".

Ці видовжені земляні кургани, що іноді простягаються на 200 метрів і мають висоту чотири метри, мають трапецієподібну форму

Ці видовжені земляні кургани, що іноді простягаються на 200 метрів і мають висоту чотири метри, мають трапецієподібну форму і зазвичай називаються "польськими пірамідами" або "могилами гігантів".

Побудовані з каменів вагою до 10 тонн, гробниці відображають неймовірний рівень координації та зусиль їхніх будівельників. Вирівнювання споруд за сторонами світу свідчить про те, що древні люди володіли практичними знаннями з астрономії.

Хоча багато каменів зникли — ймовірно, їх повторно використовували впродовж століть — археологи підтвердили, що оригінальні архітектурні особливості все ще збереглися. Зазвичай типові гробниці містять одну людину, покладену горизонтально з ногами, спрямованими на схід.

Хоча людські останки ще не знаходили на найновіших об'єктах, дослідники сподіваються знайти предмети, такі як кераміка, сокири або ритуальні посудини, які можуть дати уявлення про вірування та повсякденне життя громади.

Це відкриття є особливо важливим, оскільки подібні мегаліти в основному знаходили в Куявському регіоні Польщі. Дві нещодавні знахідки у Великопольщі є лише другим випадком такого роду в цьому районі після знахідки 2019 року. З п'яти досліджених місць у двох були виявлені такі гробниці, що спонукало до подальших розкопок і аналізу.

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Нововиявлені гробниці дають цінну інформацію про те, як неолітичні спільноти вшановували своїх померлих, організовували працю та застосовували технічні навички у своєму середовищі.

Як зазначають вчені, ці стародавні поховання залишаються ключовими для розуміння витоків організованого суспільного життя в Центральній Європі.

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