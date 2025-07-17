Знайшли неушкодженою: в Азербайджані археологи розкопали гробницю древнього воїна (фото)

В Азербайджані археологи виявили стародавній курган, вік якого становить майже 3800 років. Знахідка дає рідкісну можливість дізнатися про похоронні звичаї бронзового віку в цьому регіоні.

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Дослідники виявили на рівнині Джейранчол у місці, яке місцеві жителі називають "Йовсанлідере", надзвичайно добре збережений курган, який, на думку археологів, може відображати вірування, пов'язані зі смертю та загробним життям, пише Heritage Daily.

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Під час розкопок, очолюваних доктором Шамілем Наджафовим з Інституту археології та антропології, вчені виявили курган шириною 28 метрів і висотою два метри. Всередині похоронна камера була ретельно розділена на три символічні секції.

Учені виявили курган шириною 28 метрів і висотою два метри Фото: Ministry of Culture of the Republic of Azerbaijan

В одній з них поховані останки воїна разом зі зброєю та спорядженням, в іншій — різноманітні керамічні посудини, а третя навмисно залишена порожньою. Експерти припускають, що така структура могла символізувати духовну підготовку — можливо, створюючи простір для душі померлого.

Чоловік, який, як вважають, мав зріст понад два метри, був похований у напівзігнутому положенні, тримаючи в руках рідкісний бронзовий наконечник списа з чотирма зубцями.

Серед інших предметів, які знайшли археологи, були бронзові кільця для щиколоток, обсидіанові інструменти, намистини та глечики, прикрашені крапчастими та тисненням візерунками, заповненими білою інкрустацією.

Деякі з цих посудин містили варені кістки тварин — кози, корови, коня та кабана — що, на думку дослідників, було ритуальними жертвоприношеннями для потойбічного життя померлого.

Над камерою вчені знайшли 14 великих вапнякових плит, кожна з яких важила близько однієї тонни. У верхній частині кургану археологи також знайшли різьбленого ідола у формі бика, що вказує на церемоніальне значення цього місця.

Кожен предмет був ретельно каталогізований, а деякі з них були відреставровані на місці. Наразі вчені планують провести радіовуглецеве датування та аналіз складу металів, щоб краще зрозуміти їх походження та контекст.

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Ця знахідка доповнює зростаючу кількість доказів того, що стародавні суспільства ставилися до смерті не просто як до кінця, а як до переходу. Вивчаючи фізичну структуру, символічні предмети та дизайн поховання, дослідники можуть інтерпретувати вірування та ритуали людей, які жили майже чотири тисячоліття тому.

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