Знайшли неушкодженою: в Азербайджані археологи розкопали гробницю древнього воїна (фото)
В Азербайджані археологи виявили стародавній курган, вік якого становить майже 3800 років. Знахідка дає рідкісну можливість дізнатися про похоронні звичаї бронзового віку в цьому регіоні.
Дослідники виявили на рівнині Джейранчол у місці, яке місцеві жителі називають "Йовсанлідере", надзвичайно добре збережений курган, який, на думку археологів, може відображати вірування, пов'язані зі смертю та загробним життям, пише Heritage Daily.
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Під час розкопок, очолюваних доктором Шамілем Наджафовим з Інституту археології та антропології, вчені виявили курган шириною 28 метрів і висотою два метри. Всередині похоронна камера була ретельно розділена на три символічні секції.
В одній з них поховані останки воїна разом зі зброєю та спорядженням, в іншій — різноманітні керамічні посудини, а третя навмисно залишена порожньою. Експерти припускають, що така структура могла символізувати духовну підготовку — можливо, створюючи простір для душі померлого.
Чоловік, який, як вважають, мав зріст понад два метри, був похований у напівзігнутому положенні, тримаючи в руках рідкісний бронзовий наконечник списа з чотирма зубцями.
Серед інших предметів, які знайшли археологи, були бронзові кільця для щиколоток, обсидіанові інструменти, намистини та глечики, прикрашені крапчастими та тисненням візерунками, заповненими білою інкрустацією.
Деякі з цих посудин містили варені кістки тварин — кози, корови, коня та кабана — що, на думку дослідників, було ритуальними жертвоприношеннями для потойбічного життя померлого.
Над камерою вчені знайшли 14 великих вапнякових плит, кожна з яких важила близько однієї тонни. У верхній частині кургану археологи також знайшли різьбленого ідола у формі бика, що вказує на церемоніальне значення цього місця.
Кожен предмет був ретельно каталогізований, а деякі з них були відреставровані на місці. Наразі вчені планують провести радіовуглецеве датування та аналіз складу металів, щоб краще зрозуміти їх походження та контекст.
Ця знахідка доповнює зростаючу кількість доказів того, що стародавні суспільства ставилися до смерті не просто як до кінця, а як до переходу. Вивчаючи фізичну структуру, символічні предмети та дизайн поховання, дослідники можуть інтерпретувати вірування та ритуали людей, які жили майже чотири тисячоліття тому.
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