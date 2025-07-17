Поворотный момент истории: ученые нашли утраченное поле битвы вблизи форта Лигоньер (фото)

В штате Пенсильвания, США, археологи обнаружили поле битвы вблизи форта Лигоньер, которая произошла в ноябре 1758 года. В ходе битвы два батальона Вирджинского полка ошибочно открыли огонь друг по другу.

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Согласно записям, вечером 12 ноября 1758 года батальоны, возглавляемые Джорджем Вашингтоном и Джорджем Мерсером, приняли друг друга за врагов и открыли дружеский огонь. Этот инцидент едва не положил конец карьере Вашингтона, пишет Arkeonews.

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В 1758 году, во время франко-индейской войны, 26-летний Вашингтон служил под командованием британского генерала Джона Форбса.

Когда французские войска вместе с индейцами пытались совершить налет на крепость Лоялганна, сейчас известную как форт Лигоньер, Мерсера вместе с отрядом вирджинцев отправили в бой.

Фото: Wikipedia

После начала битвы Вашингтон отправился на подмогу Мерсеру, вместе с отрядом из 500 человек. Однако, из-за тумана и сумерек, британские отряды открыли огонь друг по другу. Эта ошибка привела к тому, что 40 мужчин были ранены, убиты, или же пропали без вести.

Однако этот инцидент имел и положительные последствия: захваченные в ходе боя в плен французские солдаты рассказали, что форт Дюкейн, расположенный на территории современного Питсбурга, был плохо защищен.

Опираясь на эту информацию, генерал Форбс повел войска к форту Дюкейн. Это привело к отступлению французов, которые покинули и сожгли форт, что в конечном итоге обеспечило британцам контроль над долиной Огайо.

Теперь, после десятков лет поисков и полевых работ, археологи нашли место этой битвы. Возглавляемые доктором Джонатаном Бернсом из колледжа Джуниата, ученые обнаружили более 350 артефактов, в том числе мушкетные пули, пряжки, и даже ключ от карманных часов, который мог принадлежать французскому офицеру.

Археологи использовали георадар и изотопное исследование для анализа пуль, которое подтвердило присутствие как французов, так и британцев.

"Это не просто археологическое открытие, — отметил Бернс, — Это эмоциональная, человеческая история о лидерстве, путанице, потерях — и момент, который изменил историю".

Часть артефактов представлена на недавно открытой выставке "Инцидент с дружественным огнем" в форте Лигоньер. Кроме находок, на выставке показаны записи Вашингтона об этой битве. Несмотря на доступность экспозиции для посетителей, место битвы не разглашается для сохранения памятника.

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Это открытие демонстрирует, как хаотические моменты приводят к историческим изменениям.

"Это было больше, чем просто поле боя, — сказала Сюзанна Хейни из археологической программы PHAST PennDOT, — Это был поворотный момент в войне — и в жизни Вашингтона".

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