Поворотний момент історії: вчені знайшли втрачене поле битви поблизу форту Лігоньєр (фото)

У штаті Пенсильванія, США, археологи виявили поле битви поблизу форту Лігоньєр, яка відбулася у листопаді 1758 року. У ході битви два батальйони Вірджинського полку помилково відкрили вогонь один по одному.

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Згідно з записами, ввечері 12 листопада 1758 року батальйони, очолювані Джорджем Вашингтоном та Джорджем Мерсером, прийняли один одного за ворогів та відкрили дружній вогонь. Цей інцидент ледь не поклав кінець кар’єрі Вашингтона, пише Arkeonews.

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У 1758 році, під час франко-індіанської війни, 26-річний Вашингтон служив під командуванням британського генерала Джона Форбса.

Коли французькі війська разом з індіанцями намагалися здійснити наліт на фортецю Лоялганна, зараз відому як форт Лігоньєр, Мерсера разом із загоном вірджинців відправили у бій.

Фото: Wikipedia

Після початку битви Вашингтон вирушив на підмогу Мерсеру, разом із загоном з 500 чоловіків. Проте, через туман та сутінки, британські загони відкрили вогонь один по одному. Ця помилка призвела до того, що 40 чоловіків були поранені, вбиті, або ж зникли безвісти.

Проте цей інцидент мав й позитивні наслідки: захоплені у ході бою в полон французькі солдати розповіли, що форт Дюкейн, розташований на території сучасного Пітсбурга, був погано захищений.

Спираючись на цю інформацію, генерал Форбс повів війська до форту Дюкейн. Це призвело до відступу французів, які покинули та спалили форт, що зрештою забезпечило британцям контроль над долиною Огайо.

Тепер, після десятків років пошуків та польових робіт, археологи знайшли місце цієї битви. Очолювані доктором Джонатаном Бернсом з коледжу Джуніата, вчені виявили понад 350 артефактів, зокрема мушкетні кулі, пряжки, та навіть ключ від кишенькового годинника, який міг належати французькому офіцеру.

Археологи використали георадар та ізотопне дослідження для аналізу куль, яке підтвердило присутність як французів, так і британців.

"Це не просто археологічне відкриття, — зазначив Бернс. — Це емоційна, людська історія про лідерство, плутанину, втрати – і момент, який змінив історію".

Частину артефактів представлено на нещодавно відкритій виставці «Інцидент із дружнім вогнем» у форті Лігоньєр. Окрім знахідок, на виставці показано записи Вашингтона про цю битву. Попри доступність експозиції для відвідувачів, місце битви не розголошується задля збереження пам’ятки.

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Це відкриття демонструє, як хаотичні моменти призводять до історичних змін.

"Це було більше, ніж просто поле бою, — сказала Сюзанна Хейні з археологічної програми PHAST PennDOT. — Це був поворотний момент у війні — і в житті Вашингтона".

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