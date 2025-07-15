Українець незаконно намагався вивезти стародруки в Угорщину: найстарішій понад 300 років (фото)
На українському пункті пропуску «Вилок», на кордоні з Угорщиною, виявили колекцію іноземних антикварних книг. Серед стародруків прикордонники знайшли книгу, датовану 1704 роком.
Як повідомляється, книги виявили в автомобілі MINI Countryman, яким керував 61-річний громадянин України, що проїжджав по смузі "зеленого коридору", пише Читомо.
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Під час огляду автомобіля прикордонники вилучили загалом 13 іноземних антикварних видань різних авторів.
Ці книги конфісковані та направлені на експертну оцінку для визначення їх культурної та історичної цінності.
Також оперативники загону направили до Служби безпеки України в Закарпатській області повідомлення про підозру в порушенні статті 201 Кримінального кодексу України, яка стосується контрабанди культурних цінностей або зброї.
Цей випадок демонструє важливість збереження культурної спадщини та забезпечення того, щоб рідкісні історичні предмети не перевозилися незаконно через кордон.
Він також вказує на потребу у запобіганні несанкціонованому переміщенню артефактів, які можуть мати національну або міжнародну цінність.
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