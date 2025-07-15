Українець незаконно намагався вивезти стародруки в Угорщину: найстарішій понад 300 років (фото)

На українському пункті пропуску «Вилок», на кордоні з Угорщиною, виявили колекцію іноземних антикварних книг. Серед стародруків прикордонники знайшли книгу, датовану 1704 роком.

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Як повідомляється, книги виявили в автомобілі MINI Countryman, яким керував 61-річний громадянин України, що проїжджав по смузі "зеленого коридору", пише Читомо.

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Фото: Державна прикордонна служба України

Під час огляду автомобіля прикордонники вилучили загалом 13 іноземних антикварних видань різних авторів.

Фото: Державна прикордонна служба України

Ці книги конфісковані та направлені на експертну оцінку для визначення їх культурної та історичної цінності.

Фото: Державна прикордонна служба України

Також оперативники загону направили до Служби безпеки України в Закарпатській області повідомлення про підозру в порушенні статті 201 Кримінального кодексу України, яка стосується контрабанди культурних цінностей або зброї.

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Цей випадок демонструє важливість збереження культурної спадщини та забезпечення того, щоб рідкісні історичні предмети не перевозилися незаконно через кордон.

Він також вказує на потребу у запобіганні несанкціонованому переміщенню артефактів, які можуть мати національну або міжнародну цінність.

Раніше Фокус писав про невідомі раніше гробниці епохи Птолемеїв. На саркофазі, висотою понад два метри, зображено обличчя високопоставленого чиновника.