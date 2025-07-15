Украинец незаконно пытался вывезти старопечатные издания в Венгрию: самой старой более 300 лет (фото)

На украинском пункте пропуска "Вилок", на границе с Венгрией, обнаружили коллекцию иностранных антикварных книг. Среди старопечатных книг пограничники нашли книгу, датированную 1704 годом.

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Как сообщается, книги обнаружили в автомобиле MINI Countryman, которым управлял 61-летний гражданин Украины, проезжавший по полосе "зеленого коридора", пишет Читомо.

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Фото: Государственная пограничная служба Украины

При осмотре автомобиля пограничники изъяли всего 13 иностранных антикварных изданий разных авторов.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Эти книги конфискованы и направлены на экспертную оценку для определения их культурной и исторической ценности.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Также оперативники отряда направили в Службу безопасности Украины в Закарпатской области сообщение о подозрении в нарушении статьи 201 Уголовного кодекса Украины, которая касается контрабанды культурных ценностей или оружия.

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Этот случай демонстрирует важность сохранения культурного наследия и обеспечения того, чтобы редкие исторические предметы не перевозились незаконно через границу.

Он также указывает на потребность в предотвращении несанкционированного перемещения артефактов, которые могут иметь национальную или международную ценность.

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