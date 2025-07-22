Таинственный артефакт: смогли ли ученые разгадать загадку странного хирургического инструмента (фото)

В Италии археологи исследовали неизвестный артефакт, который мог быть древним хирургическим инструментом. Хотя ученые считают, что знают о его назначении, однако четкая идентификация до сих пор отсутствует.

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По мнению ученых, недавно найденный артефакт напоминает давно утраченное устройство, которое, использовалось для удаления зазубренных наконечников стрел из ран, пишет Arkeonews.

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в British Journal of Surgery, ученые просмотрели инструмент, найденный в Domus del Chirurgo, или Доме хирурга, в Римини, Италия.

Здание датируется II веком до н. э., а артефакт — 22-сантиметровый металлический инструмент с круглым отверстием у конца — имеет определенное сходство с орудием, описанным римским писателем Цельсом в I веке н. э.

Недавно найденный артефакт напоминает давно утраченное устройство, которое, использовалось для удаления зазубренных наконечников стрел из ран Фото: Museum am Strom

Цельс, цитируя древние греческие источники, утверждал, что это устройство было изобретено Диоклом из Каристуса, врачом IV века до н. э.

В его кратком описании говорится об инструменте, который вводили в рану, чтобы захватить наконечник стрелы и извлечь его с минимальным повреждением. Однако артефакт, найденный в Римини, не имеет ключевых особенностей, упомянутых в тексте, в частности крючкообразных зубцов и загнутых кончиков.

Это несоответствие вызвало сомнения среди экспертов. Некоторые предполагают, что предмет из Римини мог иметь совсем другое хирургическое применение. Ученые утверждают, что это мог быть какой-то вид шовного инструмента, а не экстрактор острия.

В пользу их теории свидетельствует находка почти идентичного предмета в Бингене, Германия, который также был найден в римском медицинском учреждении. Расположение отверстия на артефакте из Римини, примерно в 2,5 см от кончика, затрудняло бы маневрирование вокруг воткнутых наконечников стрел, особенно вблизи костей.

Нечеткое описание инструмента и отсутствие других примеров заставили некоторых считать, что это был скорее отдельный эксперимент, а не стандартный инструмент. В средневековых хирургических текстах, содержащих подробные инструкции по извлечению стрел, подобные устройства не упоминаются.

Кроме того, Цельс, хоть и был уважаемым лицом, был собирателем знаний, а не практикующим хирургом, и, возможно, записывал слухи, а не наблюдения. Это еще больше затрудняет попытки проверить идентичность предмета или его первоначальное назначение.

Несмотря на эти неопределенности, артефакт из Римини продолжает вызывать интерес среди археологов и историков медицины. Точность его конструкции и медицинская среда, в которой он был найден, придают ему достоверности как специализированному хирургическому инструменту.

Нынешняя исследовательская группа планирует воссоздать инструмент и провести экспериментальные испытания на анатомических моделях, надеясь определить, как он мог работать на практике.

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Независимо от того, является ли этот предмет редким инструментом или неправильно понятой реликвией, он остается захватывающей связью между древними знаниями и современными исследованиями.

Хотя ложка Диокла, возможно, никогда не будет окончательно идентифицирована, ее история отражает вызовы интерпретации древних технологий. Она воплощает как изобретательность ранних медиков, так и ограничения, связанные с полаганием на фрагментарные исторические свидетельства.

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