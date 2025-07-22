Важнейшая находка года: археологи сделали открытие в древнем Триполи (фото)
В западной части Турции археологи обнаружили древнюю римскую виллу, которая дает уникальное представление об образе жизни элиты в древности. Вилла, найденная в древнем городе Триполи, датируется IV веком н. э. и имела красочные фрески, несколько залов и большой пруд с рыбой.
Вилла площадью 1500 квадратных метров включает галерею с колоннами, большой внутренний дворик, четыре комнаты и два зала. Благодаря своей сохранности и деталям она является одной из важнейших археологических находок года, пишет Arkeonews.
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Раскопки, возглавляемые профессором Бахадиром Думаном из Университета Памуккале, проводили в районе Булдан провинции Денизли, вблизи реки Бююк Мендерес.
Одной из уникальных особенностей виллы является рыбный пруд площадью 40 квадратных метров, оснащенный водопроводными трубами из обожженной глины и заглубленными укрытиями для водных обитателей.
Думан объяснил, что рыбы, такие как карп, сом и угорь, вероятно, выращивались на месте и подавались во время роскошных светских мероприятий, выполняя как кулинарную, так и символическую роль.
"Эти ставки были признаком богатства и престижа", — отметил он.
Хотя дизайн виллы свидетельствует об изысканном вкусе, ее внутренние стены дают еще больше подсказок о римской культуре в Анатолии.
Фрески желтого, красного, синего и коричневого цветов покрывают интерьеры, демонстрируя растительные мотивы и геометрические узоры. Их исключительное состояние дает археологам возможность заглянуть в декоративные предпочтения позднеримских жителей.
Триполи когда-то был важным центром торговли и управления в Западной Анатолии. Расположение города связывало его с ключевыми римскими центрами, такими как Лаодикея, Иераполис и Эфес, что способствовало его экономическому и культурному расцвету.
Раскопки, проводившиеся в течение последних 13 лет, обнаружили целый ряд сооружений: виллу, украшенную мозаикой, возрастом 2000 лет, церковь возрастом 1500 лет, общественные рынки, зерновые силосы, мастерские и монументальный фонтан.Важно
Сохранение памятников продолжается в рамках национальной инициативы Турции "Наследие для будущего". При поддержке Министерства культуры и туризма команда из 40 археологов целый год работает над стабилизацией и восстановлением памятников.
Долгосрочная цель состоит в том, чтобы открыть больше памятников Триполи для научных исследований и культурного туризма, обеспечив доступ к его сокровищам для будущих поколений.
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