Найважливіша знахідка року: археологи зробили відкриття у древньому Триполі (фото)
У західній частині Туреччини археологи виявили стародавню римську віллу, яка дає унікальне уявлення про спосіб життя еліти в давнину. Вілла, знайдена в стародавньому місті Триполі, датується IV століттям н. е. і мала барвисті фрески, кілька залів та великий ставок із рибою.
Вілла площею 1500 квадратних метрів включає галерею з колонами, великий внутрішній дворик, чотири кімнати та два зали. Завдяки своєму збереженню та деталям вона є однією з найважливіших археологічних знахідок року, пише Arkeonews.
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Розкопки, очолювані професором Бахадіром Думаном з Університету Памуккале, проводили в районі Булдан провінції Денізлі, поблизу річки Бююк Мендерес.
Однією з унікальних особливостей вілли є рибний ставок площею 40 квадратних метрів, оснащений водопровідними трубами з обпаленої глини та заглибленими укриттями для водних мешканців.
Думан пояснив, що риби, такі як короп, сом і вугор, ймовірно, вирощувалися на місці і подавалися під час розкішних світських заходів, виконуючи як кулінарну, так і символічну роль.
"Ці ставки були ознакою багатства і престижу", — зазначив він.
Хоча дизайн вілли свідчить про вишуканий смак, її внутрішні стіни дають ще більше підказок про римську культуру в Анатолії.
Фрески жовтого, червоного, синього та коричневого кольорів покривають інтер'єри, демонструючи рослинні мотиви та геометричні візерунки. Їх винятковий стан дає археологам можливість зазирнути в декоративні уподобання пізньоримських мешканців.
Триполі колись був важливим центром торгівлі та управління в Західній Анатолії. Розташування міста пов'язувало його з ключовими римськими центрами, такими як Лаодікея, Ієраполіс та Ефес, що сприяло його економічному та культурному розквіту.
Розкопки, що проводилися впродовж останніх 13 років, виявили цілий ряд споруд: віллу, прикрашену мозаїкою, віком 2000 років, церкву віком 1500 років, громадські ринки, зернові силоси, майстерні та монументальний фонтан.Важливо
Збереження пам'яток триває в рамках національної ініціативи Туреччини "Спадщина для майбутнього". За підтримки Міністерства культури і туризму команда з 40 археологів цілий рік працює над стабілізацією та відновленням пам'яток.
Довгострокова мета полягає в тому, щоб відкрити більше пам'яток Триполі для наукових досліджень і культурного туризму, забезпечивши доступ до його скарбів для майбутніх поколінь.
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