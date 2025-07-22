Найважливіша знахідка року: археологи зробили відкриття у древньому Триполі (фото)

У західній частині Туреччини археологи виявили стародавню римську віллу, яка дає унікальне уявлення про спосіб життя еліти в давнину. Вілла, знайдена в стародавньому місті Триполі, датується IV століттям н. е. і мала барвисті фрески, кілька залів та великий ставок із рибою.

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Вілла площею 1500 квадратних метрів включає галерею з колонами, великий внутрішній дворик, чотири кімнати та два зали. Завдяки своєму збереженню та деталям вона є однією з найважливіших археологічних знахідок року, пише Arkeonews.

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Розкопки, очолювані професором Бахадіром Думаном з Університету Памуккале, проводили в районі Булдан провінції Денізлі, поблизу річки Бююк Мендерес.

Однією з унікальних особливостей вілли є рибний ставок площею 40 квадратних метрів, оснащений водопровідними трубами з обпаленої глини та заглибленими укриттями для водних мешканців.

Вілла площею 1500 квадратних метрів включає галерею з колонами, великий внутрішній дворик, чотири кімнати та два зали Фото: Sebahatdin Zeyrek/AA

Думан пояснив, що риби, такі як короп, сом і вугор, ймовірно, вирощувалися на місці і подавалися під час розкішних світських заходів, виконуючи як кулінарну, так і символічну роль.

"Ці ставки були ознакою багатства і престижу", — зазначив він.

Хоча дизайн вілли свідчить про вишуканий смак, її внутрішні стіни дають ще більше підказок про римську культуру в Анатолії.

Фрески жовтого, червоного, синього та коричневого кольорів покривають інтер'єри, демонструючи рослинні мотиви та геометричні візерунки. Їх винятковий стан дає археологам можливість зазирнути в декоративні уподобання пізньоримських мешканців.

Триполі колись був важливим центром торгівлі та управління в Західній Анатолії. Розташування міста пов'язувало його з ключовими римськими центрами, такими як Лаодікея, Ієраполіс та Ефес, що сприяло його економічному та культурному розквіту.

Розкопки, що проводилися впродовж останніх 13 років, виявили цілий ряд споруд: віллу, прикрашену мозаїкою, віком 2000 років, церкву віком 1500 років, громадські ринки, зернові силоси, майстерні та монументальний фонтан.

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Збереження пам'яток триває в рамках національної ініціативи Туреччини "Спадщина для майбутнього". За підтримки Міністерства культури і туризму команда з 40 археологів цілий рік працює над стабілізацією та відновленням пам'яток.

Довгострокова мета полягає в тому, щоб відкрити більше пам'яток Триполі для наукових досліджень і культурного туризму, забезпечивши доступ до його скарбів для майбутніх поколінь.

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