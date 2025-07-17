Злочинна недбалість: археологи звинувачують владу Мальти в знищенні 7000-річного храму (фото)

Фахівці з охорони історичних пам’яток б’ють на сполох через будівництво поблизу Санта-Верна, древнього храмового комплексу на острові Гоцо. Ця 7000-річна пам’ятка вважається однією з найцінніших культурних пам'яток Мальти.

Related video

Як зазначають вчені, попри десятиліття досліджень, будівельні проєкти проводять досить близько до пам’ятки. Також дослідники звинувачують Управління з охорони культурної спадщини Мальти (SCH) у недбалості та ігноруванні важливості довколишньої території, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Історія храму Санта-Верна, розташованого у селі Шагра на острові Гоцо охоплює всі фази мальтійської доісторичної епохи.

Перші розкопки розпочалися у 1908 році, а у 1911 археологи виявили залишки храму у формі трилисника. Також вчені знайшли два людські скелети, що свідчить про ймовірне ритуальне значення цієї місцевості.

Перші розкопки розпочалися у 1908 році, а у 1911 археологи виявили залишки храму у формі трилисника Фото: Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA)

Розкопки 1961, 1987 та 2015 років розкрили нові деталі, зокрема вчені знайшли великі кам’яні споруди, залишки підлоги, стратиграфічні шари ґрунту та рідкісні артефакти, такі як фігурки равликів й багатокутна бруківка з глобігеринового вапняку, місцевого матеріалу, відомого кремовим відтінком.

Також, під час досліджень 2015 року археологи знайшли фрагменти кераміки, кістки тварин та зразки ґрунту, які датуються 5000–4100 рр. до н. е. Це свідчить про те, що комплекс побудували на місці ще давнішого поселення.

Дослідники наголошують на важливості пам’ятки. "Це не просто місцева історична пам'ятка — Санта-Верна містить ключі до розуміння еволюції храмової архітектури, раннього аграрного життя та духовних практик у неолітичному Середземномор'ї", — заявив представник Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA), мальтійської екологічної неурядової організації.

Попри зібрані впродовж розкопок докази, представники SCH стверджували, що ділянки, призначені для забудови, не містять археологічних пам’яток.

Проте людські останки, які виявили мешканці, спростували це твердження. FAA вважають дії SCH системною недбалістю та вимагають мораторію на будь-яку будівельну діяльність поблизу.

"Використання важкої техніки на археологічних відкладеннях або поблизу них, викидання знайдених людських останків та відсутність наукового моніторингу є ознаками культурного вандалізму, а не прогресу", — заявили представники FAA.

Попри важливість, храмовий комплекс Санта-Верна залишається менш відомим, на відміну від храмів Джгантія та Хагар Кім. Наявність унікальних артефактів, таких як фігурки у формі равлика, та нещодавні дослідження, зокрема геофізичний аналіз, проведений проєктом FRAGSUS, вказують на великий дослідницький потенціал цього місця.

Важливо

Віднайшли втрачене місто: археологи розкопали напівміфічний Тараїс на півдні Йорданії (фото)

FAA та незалежні експерти наголошують, що Санта-Верна має бути включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і комплекс Джгантія, розташований неподалік. Вчені також наполягають на необхідності зміни політики щодо розбудови поблизу археологічних пам’яток.

Раніше Фокус писав про гробницю древнього воїна, яку неушкодженою виявили в Азербайджані.

А також ми розповідали про дивом вцілілий артефакт, який знайшли під час розкопок стародавнього поселення.